A franciák kiakadtak az amerikai alkotmánybíróság döntésén

Miután az amerikai alkotmánybíróság pénteki döntésével megengedte az amerikai tagállamoknak az abortusz betiltását, Franciaországban először az ellenzéki baloldali szövetség, majd szombaton Aurore Bergé, a Reneszánsz névre átkeresztelt kormánypárt nemzetgyűlési frakcióvezetője is bejelentette, hogy a parlamentben törvénytervezetet nyújtanak be, amely „alkotmányba foglalná az abortusz tiszteletben tartását”.

Ez lehet az első törvényjavaslat, amelyet megszavaz az egy héttel ezelőtt megválasztott új nemzetgyűlés, ahol továbbra sincs olyan egyértelmű többség, amely biztosíthatná a kormányzóképességet, miután Emmanuel Macron pártja és centrista szövetségeseinek Együtt! nevű szövetsége a választások vasárnapi, második fordulójában elvesztette abszolút többségét.

Elisabeth Borne a Twitteren azt írta, hogy „a kormány minden erejével támogatni fogja ezt a törvényjavaslatot”. Hozzátette, hogy a „parlamentnek nagyon széles támogatottságot kell felmutatnia ezen szöveg körül”.

– mondta szombaton Aurore Bergé, a kormánypárt nemzetgyűlési frakcióvezetője a France Inter közrádióban.

Arra a kérdésre, hogy az amerikaihoz hasonló döntés elképzelhető-e Franciaországban, a kormánypárti politikus elmondta:

„Sajnos semmi sem lehetetlen, és a nők jogai törékenyek, rendszeresen megkérdőjelezik azokat.”



Kiemelte, hogy a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés – amely 89 képviselővel 1986 után először rendelkezik önálló frakcióval a nemzetgyűlésben – ellenzi az abortuszt, ezért „nem szabad kockáztatni, és szavatolni kell ezt a jogot az alkotmányba foglalással”.

Péntek este Mathilde Panot, az ellenzéki baloldali szövetséget, a NUPES-t vezető radikális baloldali Lázadó Franciaország frakcióvezetője a Twitteren jelezte, hogy pártja hasonló törvényjavaslatot készít elő. Mint mondta, a „tengerentúli tragédia” erre kötelez.

A kormányszövetség és a NUPES együtt 296 képviselővel rendelkezik. A javaslat elfogadásához 289 szavazat szükséges, ami az abszolút többség. Amennyiben a szöveget elfogadja az alsóház, az a jobboldali többségű szenátus elé kerül vitára. Az amerikai döntésre reagálva Emmanuel Macron államfő sajnálatát fejezte ki a nők szabadságának megkérdőjelezése miatt, és úgy fogalmazott, hogy „a terhességmegszakítás minden nő számára alapjog”.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.