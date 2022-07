Atommeghajtású légi szálloda: a Titanic és a Hindenburg ötvözete

A netezőket megosztotta egy videó egy olyan lebegő, futurisztikus szálloda ambiciózus terveiről, amely 5000 vendéget lenne képes elszállásolni, és évekig a levegőben maradna.

A Sky Cruise fantázianevű sikló óriásszálloda egy mega-kirándulóhajó és egy felhők felett lebegő űrállomás ötvözete.

Nem ez az első terv a jövő repülőgépére, amely idén sokakat megfertőzött. Áprilisban egy kínai technológiai vállalat olyan hiperszonikus repülési terveket mutatott be, amellyel a sebesség elérné a másodpercenként egy mérföldet, az 1600 métert. Egy ilyen gép alig két óra alatt tenné meg például a Sanghaj és New York közötti távot.

Egy pekingi technológiai cég tette közzé az animációt, amely ismerteti, hogyan nézhetnének ki az általa javasolt „űrrepülések”: egy többször használatos rakétaindító felszállítja a repülőt az űr peremére, amely leválása után zuhanórepülésben óránként a hangsebesség ötszörösével közeledik az úti cél felé.

A leírás szerint a tervezők a cirkálót atomenergiával hajtanák, természetesen mesterséges intelligencia (AI) vezérlésével. Az Égi Cirkáló korong alakú kilátótornyából mennyei panorámában gyönyörködhetnének az utasok.

Az úszó hajó évekig a levegőben maradhatna. Az utasokat és az ellátmányt elektromos kereskedelmi vagy magángépek szállítanák a cirkáló tetején kialakított különleges fedélzetre.

A Tony Holmsten által tervezett Sky Cruise-nak nincs káros szén-dioxid-kibocsátása, mivel 20 elektromos motorját „tiszta, nukleáris energia üzemelteti”.

Számítógépes grafikával készült tervét Hashem Al-Ghaili tette közzé a YouTube-on.

A 31 éves tudományos kommunikátor és videóproducer – foglalkozása szerint molekuláris biológus – jemeni származású, de a honlapja szerint jelenleg Berlinben, Facebook-oldala szerint New Yorkban él.

– állítják a tervezők.

A Sky Cruise-t egy luxushajóhoz hasonló szabadidőközpontként hirdetik. A videó szerint a különböző szinteken bárok és éttermek, úszómedencék, kilátók, mozik, színházak és játéktermek üzemelnek, továbbá értelemszerűen egy esküvői helyszín, hogy a párok a felhők felett is házasságot köthessenek.

Az Égi Cirkálót mesterséges intelligencia vezérli, amely előre észleli a turbulenciát, így könnyedén megkerüli vagy „átsiklik” rajta – idézte a leírást az Independent.

Sky Cruise is a concept for a nuclear-powered sky hotel. This video rendering shows the aircraft designed to fly with 20 electric engines, housing over 5,000 guests in nearly nonstop flight [full video, Hashem Al-Ghaili: https://t.co/XN2SFT6PMt] pic.twitter.com/8RrxxtfxYc