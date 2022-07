Embertelen körülményeket élt túl a sziklahasadékba szorult túrázó

A mentőalakulat szombaton talált rá a férfira, aki egyedül indult útnak. A 31 éves mérnök vasárnap a Corriere della Sera olasz napilapnak elmondta, hogy az esés közben elvesztette hátizsákját, amelyben mobiltelefonja és felszerelése volt.

Bár a zuhanás miatt csak kisebb sérüléseket szenvedett, nem tudott kimászni a sziklahasadékból. Szerencsére egy zivatar alatt sikerült egy kevés vízhez jutnia, amelyből inni tudott. A kutatás egy hétig folyt, többször el is szálltak a sziklahasadék felett, de a fák miatt nem vették észre, írja az MTI. A keresőcsapat a Twitteren közölt egy képet a tűzoltóság helikopterén ülő férfiról, aki feltartott hüvelykujjal jelzi, hogy jól van.

Ritrovato dai #vigilidelfuoco dopo 7 giorni di ricerche l’escursionista disperso da sabato scorso in un’area impervia del comune di Pulfero, in località Taipana (UD). Il recupero stamattina da parte degli elisoccorritori del reparto volo di Venezia, in una forra sul monte Matajur pic.twitter.com/siaSiCvWa3