Kormányválság Szlovákiában, Igor Matovic lemondását követelik

Az eset mögött az áll, hogy a legnagyobb szlovák kormánypárt, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) pártjához tartozó pénzügyminiszter, valamint a gazdasági miniszteri tisztséget betöltő Richard Sulík közt elmérgesedett a viszonyt az utóbbi időben. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy június 22-én az úgynevezett inflációs csomagot az úgynevezett elnöki vétó megtörésével fogadták el a parlament, amihez a szélsőséges pártok képviselőinek hozzájárulására is szükség volt.

Az Új Szó szerint ezután az SaS azzal vádolta az OĽaNO-t, hogy lepaktált az ellenzékkel és a Republika nevű párt „fasisztáival”, mire Matovic azzal válaszolt, hogy szerinte Sulík a kormánykoalíció szétverésén dolgozik. Ezután az SaS rendkívüli Országos Tanácsot hívott össze, ahol arról tárgyaltak, hogy a négyes kormánykoalíció tagjai maradnak-e, és végül arra a döntésre jutottak, hogy

csak Matovic leváltása esetén tudják elképzelni azt, hogy augusztusban meghosszabbítsák a koalíciós szerződést.

A legnagyobb szlovák kormánypárt, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) még az SaS bejelentése előtt azt nyilatkozta: nem váltják le Matovicot, de azt sem szeretnék, hogy felbomoljon a koalíció és előrehozott választásokat kelljen kiírni. Saját szerdai ülésük után egy drámai hangvételű levélben szólították fel az SaS-t, hogy folytassák a közös munkát, órákkal azelőtt, hogy a másik párt egyáltalán bejelentette volna azt, hogy a pénzügyminiszter leváltását követelik.

Az OĽaNO nyilatkozatában azt is hozzátették, hogy a SaS már 2012-ben is megbuktatott egy kormányt, és ha ezt ismét megteszik, akkor azzal a volt szlovák kormányfő, a maffiaügybe keveredett Robert Fico visszatérését idézhetik elő, akihez csatlakozhatnának az új kormányban a Republika párt „fasisztái” is.

Térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, tartsanak velünk, és hozzuk meg az emberek megsegítését szolgáló fontos döntéseket

– üzente az OĽaNO abban a nyilatkozatban, amelyet Eduard Heger kormányfő is felolvasott egy videóban.

(Borítókép: Igor Matovic 2021. február 17-én. Fotó: Omar Marques/Getty Images)