Az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai immunhiányos és más veszélyeztetett felnőtteknek érdemes lenne megkapniuk a második Covid-19 emlékeztető oltást, mivel az új fertőzések száma továbbra is emelkedik az egész kontinensen.

Az Európai Immunizációs Szakértők Technikai Tanácsadó Csoportja (ETAGE) azt ajánlotta, hogy a uniós tagországok adjanak második emlékeztető oltást az 5 évesnél idősebb, közepesen és súlyosan legyengült immunrendszerű személyeknek, valamint közeli hozzátartozóiknak.

A bizottság keddi nyilatkozatában azt is elmondta, hogy az országoknak fontolóra kellene venniük, hogy bizonyos veszélyeztetett csoportoknak, köztük az idősebb felnőtteknek, az egészségügyi dolgozóknak és a terhes nőknek második emlékeztető dózist adjanak. Hétfőn jelentették be, hogy már a 60 év felettiek is veszélyeztetett csoportba sorolandók, akiknek javasolták a második emlékeztető mRNS-vakcina felvételét.

Az egészségügy összeomlását előznék meg

Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója szerint a második emlékeztető oltás segít csökkenteni a súlyos megbetegedések kockázatát és az egészségügyi ellátásra nehezedő terheket, ha az esetek száma növekszik.

Miközben a mindennapi életünket éljük, nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a vírus még mindig velünk van, és még mindig veszélyes

– mondta Hans Kluge a Bloomberg szerint.

Európa a Covid-19 fertőzések újbóli megjelenésének középpontjában áll, mivel egyre több ember találkozik nagyszabású rendezvényeken és utazik – közölte a WHO a hónap elején.

Az ETAGE azt is ajánlotta az országoknak, hogy amennyiben lehetséges, fontolják meg a koronavírus elleni vakcina és a szezonális influenza elleni vakcina együttes beadását.