Ez már pusztító, akár 47 fok is lehet a napokban

Franciaországban és Spanyolországban csütörtökön tetőzik a hőmérséklet, és a hatóságok a tűzveszély csökkentése érdekében lemondták a hagyományos tűzijátékokat a francia nemzeti ünnepen.

A hőhullámok az éghajlatváltozás miatt gyakoribbá, intenzívebbé és hosszabb ideig elhúzódóvá váltak. Az ipari forradalom kezdete óta a világ már mintegy 1,1 fokot melegedett – írja a BBC.

Szélsőséges hőség Észak-Spanyolországban

A Spanyolországon végigsöprő hőség annyiban szokatlan, hogy szinte az egész országot érinti. A nyári hónapokban gyakran regisztrálnak magas hőmérsékleteket, különösen az ország déli és középső területein.

Ugyanakkor Észak-Spanyolországot, amelyet általában elkerül a szélsőséges hőség, szintén sújtja a hőhullám: az északnyugati Galícia régióban vörösriasztás van érvényben, a Mino-völgyben akár 42 fokos hőmérsékletre is felkészültek. További 13 régióban narancssárga vagy sárgariasztás van érvényben.

A következő két napban a hőmérséklet várhatóan sok területen tovább emelkedik. Az északkeleti Zaragoza városában az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet, míg a délnyugati Badajozban akár 47 fok is várható csütörtökön. A hőhullám valószínűleg a hétvégén is folytatódik, és ha a jövő héten is így lesz, rekordokat dönthet a hosszát tekintve.

A hőmérséklet Portugáliában az egekbe szökik

A nemzeti meteorológiai intézet, az IPMA szerint Portugália szárazföldi területének 80 százalékán „rendkívüli” tűzveszély van. A kormány péntekig az egész szárazföldet „készenléti állapotba” helyezte, ami egy fokozattal a „riasztási állapot” felett van, és a három szint közül a második legmagasabb.

Kedden 849 tűzoltó volt bevetésen 30 tűzeset helyszínén, amelyek közül csak három tűzeset nem volt ellenőrzés alatt. Ez a szám az előző napi jóval több mint 2000-hez képest csökkent.

A körülmények várhatóan csütörtökig fokozatosan romlanak, mivel a hőmérséklet emelkedik, és egyes területeken éjszaka felerősödik a szél. Az IPMA előrejelzése szerint az elkövetkező napokban akár 47 fok is lehet.

A turizmus már most is érintve van, még azokon a területeken is, amelyeket a tüzek még elkerültek. A Lisszabonhoz közeli Sintra népszerű turisztikai célpontjában a nemzeti paloták, a kastély és más látnivalók kormányzati utasításra zárva tartanak.

Félő, hogy a Lisszabontól délre fekvő Sesimbrában, a Meco strand közelében csütörtöktől szombatig tartó nagy zenei fesztivált, valamint az Algarve tartományban Európa egyik legnagyobb motoros raliját is le kell mondani.

Hőhullám sújtja a Bastille-napot

Franciaországban a Météo France szerint a délnyugati területek egyes részein a 39 fokot is elérheti a hőmérséklet a nyolc-tíz napig tartó hőhullámban.

Mivel 23 megyében sárgafigyelmeztetés van érvényben, és szerdától narancssárga riasztás léphet életbe, Elisabeth Borne miniszterelnök sürgette a minisztereket, hogy tegyenek lépéseket az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében.

A kormány egészségügyi tervet is bevezetett minden riasztási fokozatban lévő területen. Eközben a július 14-i, csütörtöki Bastille-nap kevésbé lesz színes, mivel a tűzveszély miatt az ország egyes területein elmaradnak a tűzijátékok.

