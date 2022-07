Bíróság elé viszi az Európai Bizottság a „gyermekvédelmi törvény” és a Klubrádió ügyét

Az Európai Bizottság szerint a magyar „gyermekvédelmi törvény” előírásai több uniós jogszabályba ütköznek, valamint sértik az emberi méltóságot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a magánélet tiszteletben tartásához és a megkülönböztetésmentességhez való jogot.

A testület azt is kifogásolja, hogy a magyar hatóságok a Meseország mindenkié című, LMBTQ-tartalmakat is megjelenítő gyermekkönyvön figyelmeztetés elhelyezését írták elő, ugyanis álláspontjuk szerint ez korlátozza a szerzők és könyvkiadók véleménynyilvánítási szabadságát, és indokolatlan, a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést alkalmaz.

Mint azt megírtuk, ezzel az üggyel a magyar hatóságoknak minden bizonnyal szándékuk ellenére sikerült a könyv szerkesztőjét, Rédai Dorottyát Billie Eilish mellé feljuttatniuk a Time magazin a világ száz legbefolyásosabb emberét tömörítő listájára.

A brüsszeli testület mindkét ügyben tavaly júliusban kezdett kötelezettségszegési eljárást, amely mostanra elért a bírósági szakaszba − értesült több, egymástól független brüsszeli forrásból a Népszava.

Az Európai Bizottság aránytalansága és átláthatatlansága miatt a Klubrádió frekvenciájának megvonását is az Európai Unió hírközlési szabályaival ellentétesnek tartja, tavaly júniusban emiatt is kötelezettségsértési eljárást indított Magyarországgal szemben. Ez az ügy is az Európai Unió Bíróságán fog eldőlni.

Az uniós bírák általában másfél-két év alatt hoznak ítéletet, amelyet a vesztes félnek kötelező végrehajtania, különben pénzbírság várhat rá. A lap információja szerint a jogsértési eljárások e heti csomagjában több felszólítás címzettje is a magyar kormány lesz.