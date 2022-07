Ukrajnából kicsempészett háborús fegyverek garmadáját találták meg Rajkán

A szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) és a magyar Nemzeti Nyomozóiroda NNI) közös akciót hajtott végre, a rajtaütés részeként egy ismert MMA-harcos bátyjának fényűző rajkai otthonába hatoltak be – írta meg az Új Szó. A rendőrök két napot töltöttek a házában, mely a rajkai kempingtől nem messze a Dunakiliti felé tartó úton áll, és egy betonkerítéssel veszi körbe. A szomszédok a lapnak elmondták, hogy a házban és udvaron kamerák vannak, az ablakok golyóállóak, és állítólag a kertben is ástak a rendőrök.

A terrorelhárítók kábítószerüzlet miatt mentek be a házba, de amit ott találtak, az

valószínűleg nemzetközi méretű botrányt okoz.

A helyszínen ugyanis hatalmas mennyiségű lőfegyvert, lőszert és robbanóanyagot foglaltak le. A mesterlövész puskáktól a gépfegyvereken át az automata lőfegyvereken, az úgynevezett géppisztolyokon, valamint számos rövid félautomata fegyveren át lőszerekig, beleértve a robbanóanyagokat is. Köztük harci fegyverek legújabb modelljei is voltak. A rendőrök Javelin páncéltörőket is kerestek − egy olyan, az ukrán háborúban is használt amerikai fegyvert, amellyel könnyen megsemmisíthetnek egy tankot vagy egy repülőgépet. A tűzszerészek a robbanóanyagok hatástalanítását még a helyszínen megkezdték.

A ház tulajdonosa, Ilja Škondrič MMA harcos testvére, D. Š, akit Magyarországon tartanak őrizetben, a fegyverek eredetéről elmondta, hogy ezek Nyugatról Ukrajnába importált eszközök. Ezekből nemcsak a hadsereg kap, hanem különféle fegyveresek, például az Azov-ezred is. Ezeknek

a zsoldosoknak kapcsolataik vannak az alvilágban vagy a maffiában, így a fegyverek eljutnak a feketepiacra, majd vissza a nyugatra.

Már a NATO is felismerte a problémát

Azt a veszélyre, hogy a nyugat által Ukrajnának szállított fegyverek az országban már a háború előtt is meglévő lévő kiterjedt korrupció miatt a feketepiacra, és így terroristák kezébe kerülhetnek, biztonságpolitikai szakértők már korábban is felhívták a figyelmet.

Ugyanazok a bűvészmutatványok, amik képesek alumínium-konfettivé porlasztani egy orosz harci repülőt, nem kevésbé halálosak a jó öreg fapadosunk ellen, ami a Covid-karantén utáni napsütéses szabadságba röpít minket

− írta a Javelin, vállról indítható páncéltörő rendszerről Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő a Neokohnon.

Elmondása szerint hetvenes évek óta több mint hatvan alkalommal támadtak ilyen rakétákkal civil utasszállító repülőgépekre, és ezeknek a támadásoknak ezernél is több halálos áldozata volt.

A Financial Times cikkében kedden számolt be arról, hogy a NATO és az EU tagállamai az Ukrajnának szállított fegyverek jobb nyomon követését szorgalmazzák, válaszul arra a félelemre, hogy bűnözői csoportok csempészik ki azokat az országból, és továbbítják az európai feketepiacra.

Ezek a fegyverek dél-Lengyelországba érkeznek repülővel, átpakolják őket autókra és kamionokra, és attól a pillanattól, hogy átlépik a határt, fogalmunk sincs arról, hová viszik, hol használják őket, vagy egyáltalán az országban maradnak-e

− nyilatkozta a lapnak egy nyugati tisztviselő.

Az Európai Unió belügyminiszterei a héten vitatták meg az Ukrajnából kiinduló fegyvercsempészet ügyét.

Az Europol, az Európai Unió bűnüldöző ügynöksége áprilisban közölte, hogy vizsgálatai azt mutatják, hogy

megkezdődött a fegyvercsempészet

Ukrajnából a közösség irányába, amelynek célja a szervezett bűnözői csoportok fegyverekkel való ellátása.

(Borítókép: Ukrán katonák harcálláspontjukra készülnek a Harkiv közelében húzódó orosz fronton 2022. július 2-án. Fotó: MTI / AP / Jevhen Maloletka)