Börtöntöltelékeket toboroz Putyin a háborújához

Hátborzongató videót csempészett ki az egyik fogvatartott egy orosz börtönből. Ezen a Wagner-csoport toborzói elítélteket szerződtetnek az ukrajnai háborúban az orosz hadsereg élcsapatát képező brigádba. Óriásiak az emberveszteségek, így Wagneréknél is, ezért folyamodnak ehhez a módszerhez: amnesztiát ígérnek a raboknak, még a gyilkosoknak is annak fejében, hogy harcoljanak az ukránok ellen.

A gulagu.net nevű orosz honlapról kölcsönözte a Daily Mail azt a sokkoló videót, amely egy oroszországi börtön udvarát mutatja. A felvételen – amelyet cellája ablakából készített egy rab – az látható, hogy elítéltek sokaságát toborozzák a Wagner-csoport nevű magánhadseregbe. Közben a felvételt készítő rab arról beszélt, hogy Vova, azaz Vlagyimir – az egyik elítélt – már csatlakozott, és néhány, nyomdafestéket nem tűrő indulatszó kíséretében az a kérdés is elhangzik, hogy vajon ezek most harcolni mennek, vagy rabolni.

Tudni kell, hogy miközben az orosz hadsereg jelentős területeket elfoglalt Ukrajna keleti és déli részén, a veszteségek óriásiak.

A brit hadügyminisztérium forrásai szerint legalább ötvenezer katona dőlt ki a sorból vagy azért, mert elesett, vagy pedig megsebesült, fogságba esett vagy dezertált.

Ezért Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a hírhedt magánhadsereg, a Wagner Group szolgálatait.

Csakhogy a Wagner is komoly veszteségeket szenved, hiszen a legveszélyesebb frontszakaszokon vetik be a jól képzett zsoldosokat. Ezért rászorulnak a toborzásra, és honnan gyűjtenék máshonnan az emberanyagot, mint a börtönökből? A hírek szerint a raboknak – akik között gyilkosok is vannak – amnesztiát ajánlanak, elengedik a büntetésük hátralévő részét.

Ehhez a módszerhez Sztálin is folyamodott a második világháborúban – vagy ahogy Oroszországban mondják: a nagy honvédő háborúban –, csakhogy akkor az történt, hogy amikor befejeződtek a harcok, Sztálin felrúgta ígéretét, és a harcoló elítélteket visszatuszkolták a börtönökbe.

A brit hadügyminisztérium értesülései szerint a Wagner-csoport egyre lejjebb engedi a mércét, könnyíti a toborzás feltételeit, és mivel kevés az ember, már néhány napos gyorstalpaló kiképzés után bevetik az újoncokat. Ez viszont a csapatok harcértékének a jelentős süllyedéséhez vezet.

A július 7-én készült felvételen látható börtön – melynek kódneve 1-es számú kolónia – amúgy a Kaukázusban, azon belül is Krasznodartól nem messze, az Adigeja Köztársaságban található.

A szóban forgó toborzó eredményeképpen a börtönből háromszázan csatlakoztak a Wagnerhez.

Az is kiderül az írásból, hogy a Wagner szoros együttműködésben tevékenykedik az orosz védelmi minisztériummal és az FSB-vel, vagyis a biztonsági szolgálattal, a KGB utódszervezetével.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. július 18-án. Fotó: Mikhail Klimentyev / AFP)