Lövöldözés volt az egyik Fülöp-szigetekei egyetemen, többen is meghaltak

Az eset az Ateneo de Manila Egyetemen történt, amikor a joghallgatók és családtagjaik a diplomaosztó ünnepségre érkeztek, amelyen a Fülöp-szigetek déli részén levő Lamitan város egykori polgármestere, Rose Furigay is részt vett.

Haláláról Joy Belmonte, a lövöldözés helyszínéül szolgáló városrész önkormányzati vezetője számolt be. Elmondta: a jelek szerint a támadás kifejezett célpontja lehetett a volt polgármester.

Az MTI beszámolója szerint Furigay asszisztense és az intézmény egyik biztonsági őre is életét vesztette.. A végzősök között volt a volt polgármester lánya is, ő megsebesült, a rendőrség szerint állapota stabil. A lövöldöző, aki maga is megsebesült, autóval próbált elmenekülni a helyszínről, de feltartóztatták, és őrizetbe vették.

Az elfogott gyanúsított szintén Lamitanból származik, és korábban korrupciós és kábítószerrel kapcsolatos ügyekkel vádolta meg az egykori polgármestert.

Lamitan városa Basilan tartományban található, amely az Abu Sayyaf iszlamista terrorcsoport fellegvára.

Az iskolai és egyetemi lövöldözések ritkák a Fülöp-szigeteken annak ellenére, hogy viszonylag lazák a fegyvertartási szabályok. A politikusok elleni célzott merényletek azonban gyakrabban előfordulnak, különösen választások idején.

(Borítókép: Három ember meghalt egy lövöldözésben az Ateneo de Manila Egyetemen Quezon City elővárosában, Manilában 2022. július 24-én. Fotó: Maria Tan / AFP)