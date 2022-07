Orbán Viktor: Előfordul, hogy néha félreérthetően fogalmazok

Bécsbe utazott csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök, ahol többek között Karl Nehammer osztrák kancellárral is tárgyal. A két kormányfő Bécsben tartott közös sajtótájékoztatót.

Orbán Viktor ezen többek között tusványosi előadásáról is szót ejtett.

Előfordul, hogy néha félreérthetően fogalmazok. Itt egy civilizációs pozícióról van szó, büszkék vagyunk arra, amit Magyarország a rasszizmus elleni harc terén elért. Nem rasszizmusról van szó, hanem kulturális különbségekről

– fogalmazott a miniszterelnök a Telex tudósítása szerint.

Karl Nehammer osztrák kancellár elmondta, hogy Magyarország fontos geostratégiai partnere Ausztriának, főleg úgy, hogy Magyarország határos Ukrajnával, így az ottani menekülthullám is elsők között érte el. A kancellár elmondta: Ausztria idáig 80 ezer menekültet fogadott be.

Partnerség és barátság kell

A déli migrációval kapcsolatban Karl Nehammer úgy fogalmazott: Magyarországot ugyan előbb éri el a menekülthullám, az viszont később továbbcsapódik. Mint fogalmazott, ilyen időben partnerségre és barátságra van szükség.

Orbán Viktor ezután átvette a szót, majd az egyeztetés témáiról beszélt, ahol a legfontosabbak között a migráció szerepelt, egyúttal intellektuális kérdésekről is egyeztettek, mint például a rasszizmus.

Egy magyar mindig otthon érzi magát Bécsben, és egy osztrák is otthon érezheti magát Magyarországon. Könnyű időkben a barátság is könnyebb, de most nehéz idők vannak. Arra voltam kíváncsi, hogy most is számíthatok-e az osztrák barátainkra. Erre pozitív választ kaptunk

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a migráció ügyében világos álláspontot képvisel, magát migráció- és bevándorlásellenes politikusnak tartja.

„Mi mindig meg fogjuk védeni határainkat”

„Ez nem faji kérdés, ez kulturális kérdés. A civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogyan az most van. És ebben a tekintetben különbözünk Ausztriától. Mi mindig meg fogjuk védeni határainkat” – jegyezte meg.

Orbán Viktor a háborúról beszélve azt mondta, továbbra is a békéért kell dolgozni. Meglátása szerint a nyugati energiafogyasztás a háborús gazdálkodás előzménye. A miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy ha energiahiány lesz, akkor recesszió lesz. Visszaesés esetén pedig a politikai stabilitás is elveszik.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)