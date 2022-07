Csak hamis órával nyaraljon Nápolyban!

Egy szinte a semmiből előbukkanó fiatalember határozott mozdulattal szegezte fegyverét egy – mint utóbb kiderült – svájci turista fejéhez, majd leparancsolta annak karóráját.

Mindez a minap történt, nem sokkal éjfél előtt Nápoly zsúfolt főterén, egy kávézó viszonylag telt teraszán – jelentette a CNN.

A rabló biztosra ment: felismerni vélte az órák Ferrarijának számító Richard Mille jellegzetes karóráját, ami akár 300 ezer euróba is kerülhet, de olyan modell is akad – az RM027 például –, amelyért több mint 640 millió forintot kérnek.

A barátjával ücsörgő áldozat engedelmeskedett a parancsnak, lecsatolta óráját, és átadta a Camorra suhancának, aki kényelmesen kisétált a vendéglátóhelyről, és beült egy hajszálpontossággal érte érkező autóba.

A rablást a kávézó térfigyelő kamerája is megörökítette.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l'orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39