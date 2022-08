Szijjártó Péter: A nukleáris leszerelésnek folytatódnia kell

A nukleáris leszerelésnek folytatódnia kell, ehhez pedig újra kell indítani a nagyhatalmak közötti párbeszédet – írta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter. Az Atomsorompó Szerződés Felülvizsgálati Konferenciája hétfőn, New Yorkban ül össze, amelyen a külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy az Atomsorompó Szerződés 52 évvel ezelőtt, 1970-ben lépett hatályba. A megállapodás akkor azért jött létre, hogy megakadályozzák a nukleáris fegyverek további elterjedését. A szerződést az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország prominens képviselői írták alá azzal a céllal, hogy az atomhatalmak tárgyalásokat folytassanak egymással a nukleáris leszerelés érdekében, és a felek ígéretet tettek arra is, hogy nem adnak át nukleáris fegyvereket más országoknak.

Az Ukrajnában zajló háború miatt azonban gyakorlatilag megszűnt a politikai egyeztetés az atomhatalmak között, ami nagyon nagy baj a jelenlegi helyzetben

– tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter elmondta: „sokáig hittük, reméltük, hogy a tömegpusztító fegyverek alkalmazása már soha többé nem lesz témája a nemzetközi politikának, de az Ukrajnában zajló háború sajnos új megvilágításba helyezte ezt a reménykedést”.

„A nukleáris leszerelésnek folytatódnia kell, ehhez pedig újra kell indítani a nagyhatalmak közötti párbeszédet, legalább a stratégiai biztonsági kérdésekben” – hangsúlyozta a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy hétfőn ebben az ügyben tart ülést New York-i ENSZ-székházában az Atomsorompó Szerződés Felülvizsgálati Konferenciája is.

Szijjártó Péter kiemelte, „mi, akik a háború szomszédságában élünk, azt várjuk el az esetenként földrajzilag távolabb lévő, nagy és erős országoktól, hogy ne a mi bőrünkre hozzanak geopolitikai döntéseket. Mielőbb békét akarunk, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat”.

Mindaddig, amíg nem lesz béke, nap mint nap nőni fog az eszkalálódás és az eddigieknél is pusztítóbb fegyverek bevetésének veszélye, ezek következményeit pedig egyelőre felmérni sem lehet. Ma ismételten meg kell erősíteni az 1985-ös genfi nyilatkozatot, mely szerint az atomháborút nem lehet megnyerni, ezért soha nem szabad megvívni

– zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.

Orbán Viktor csütörtökön tart beszédet