Kizárhatják a politikai életből a volt pakisztáni miniszterelnököt

Az évek óta húzódó ügyben azt vizsgálják, hogy Hán pártja, a Pakisztáni Igazságosság Pártja (PTI) külföldről is jutott-e adományokhoz, ez ugyanis tilos Pakisztánban.

A döntés lehetővé teheti Hán és a PTI kizárását a pakisztáni politikai életből. Hán egyelőre nem reagált a hírre. Pártja szóvivője, Favvád Csódri azonban máris elutasította a vádakat, és bejelentette, hogy nem fogadják el a döntést.

A szóban forgó adományokat külföldön élő pakisztániaktól kapták, és ez nem ütközik az ország törvényeibe – jelentette ki a választási bizottság épülete előtt adott sajtótájékoztatóján.

A bizottság szerint azonban a párt hamis elszámolást nyújtott be a bankszámláiról, amelyek közül tizenhármat el is titkolt. A panaszt a PTI alapítója, az egykor Hán belső köreihez tartozó Babar Akbar nyújtotta be, aki kedden üdvözölte a döntést, és távozásra szólította fel Hánt a párt éléről.

A parlament április elején vonta meg bizalmát a 2018-ban megválasztott Hántól, majd néhány napra rá Sehbaz Saríf ellenzéki vezetőt választotta meg miniszterelnöknek, aki koalíciós kormányt alakított. Sehbaz beiktatását követően a volt kormányfő többször szervezett tüntetéseket új választásokat követelve. A több mint 220 milliós lakosú ország 75 éves történelme alatt egyetlen miniszterelnök sem töltötte ki ötéves ciklusát, emlékeztet az MTI.

(Borítókép: Imran Hán 2019. szeptember 24-én. Fotó: EuropaNewswire/Gado/Getty Images)