Mint arról korábban beszámoltunk, a kínai külügyminisztérium megfenyegette az Egyesült Államokat, mert Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke Tajvanra utazik. Kína már a napokban is több alkalommal megfenyegette az amerikaiakat a látogatás miatt, mivel Tajvannal szemben már régóta területi követelései vannak. Nem hivatalos formában ugyan, de már azt is jelezték, hogy akár le is lőhetik az amerikai politikust szállító gépet.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség kínai forrásokra hivatkozva azt írta, a Liaoning és Shandong nevezetű kínai repülőgép-hordozók nemrég elhagyták Qingdao és Sanya kikötőit. Az azonban egyelőre nem világos, hogy a hajók a Tajvani-szoros övezete felé tartanak, vagy katonai gyakorlatokon vesznek részt. A kiadvány szerint ez mindenesetre a Kína és az Egyesült Államok közötti katonai konfrontáció felerősödését jelzi a térségben.

Soha nem látott következményei lehetnek

Eközben a Ronald Reagan repülőgép-hordozó által vezetett amerikai haditengerészeti csapásmérő csoport jelenleg a Tajvantól délkeletre fekvő vizeken tartózkodik – közölte hétfőn az SCSPI kínai elemzőközpont. A tajvani média szerint Pelosi kedd este repül Tajpejbe a Demokrata Párt hattagú küldöttségének élén.

Kiemelik: az amerikai kongresszus alsóházi elnökének tajvani látogatása 25 év óta az első ilyen rangú amerikai látogatás. Peking többször figyelmeztette az amerikai felet, hogy ha a találkozóra sor kerül, az nem marad következmények nélkül, és Kína keményen fel fog lépni. Washington úgy véli, hogy Peking a lehetséges utazás fényében olyan lépéseket tehet, amelyek válsághoz vezethetnek, beleértve a rakétakilövéseket vagy katonai gyakorlatokat. A tajvani fegyveres erők is magas készültségben vannak a tajpeji jelentések szerint.

Szinte az egész ázsiai amerikai flotta ott van Tajvannál

Két amerikai nagy hadihajó és kísérőik a Csendes-óceán nyugati részén, Tajvan közelében tartózkodnak − közölte hivatalos oldalán az Egyesült Államok haditengerészete.

A USS Ronald Reagan repülőgép-hordozó és a USS Tripoli nagyfedélzetű kétéltű hajó, fedélzetükön tengerészeti F–35B Lighting II közös csapásmérő vadászgépekkel, Tajvan közelében, a Dél-kínai-tenger peremére érkeztek az amerikai képviselőházi elnök, Nancy Pelosi képviselő nyugat-csendes-óceáni látogatása előtt. A USS America repülőgép-hordozó a japán Sasebo kikötőjében tartózkodik.

Mindez azt jelenti, hogy Nancy Pelosit az amerikai haditengerészet két hordozó harccsoportja és két könnyű hordozó/kétéltű partra szállító csoportja kíséri.

Ez szinte az egész amerikai flotta Ázsiában.

A Pentagon egy magas rangú tisztviselője közölte, hogy a hajók, a kísérőhajók és repülőgépek − amelyek már a térségben vannak − felkészültek „előre nem látható eseményekre”. Hétfőn Peking arra utalt, hogy katonai válaszlépésre kerülne sor, ha Pelosi Tajvanra utazna.

Ha Kína vadászgépeket küld Pelosi gépének elfogására, az amerikai légierő és haditengerészet a tengeren lévő hajókról vagy a térségben lévő bázisokról vadászgépeket indítana az elfogásukra − közölte a Pentagonra hivatkozva a Financial Times.

Az oroszok is közbeszóltak

A Kreml kedden figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy Nancy Pelosi amerikai képviselőházi elnök várható tajvani látogatása feszültséget idéz elő a térségben − közölte a Reuters hírügynökség.

Most még nem tudjuk biztosan megmondani, hogy eljut-e oda vagy sem, de minden, ami ezzel a körúttal és az esetleges tajvani látogatással kapcsolatos, tisztán provokatív

− mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

(Borítókép: A Shandong konténerszállító hajó Japánban 2020. július 19-én. Fotó: Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images)