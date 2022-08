Emberkereskedő hálózatot segít a pünkösdi egyház Nigériában

A nigériai pünkösdi egyház közvetítő szerepet tölt be emberkereskedelemben – írja az Investigative Reporting Project Italy (IRPI) jelentése.

A jelentés szerint egyes bűnszervezetek a pünkösdi egyházakon keresztül csempésztek fiatal lányokat Európába, akiket később prostitúcióra kényszerítettek, az így szerzett pénzből pedig bőségesen jutott a felekezetnek is.

Nigéria több, mint ötszáz pünkösdi gyülekezettel rendelkezik, ami az ország keresztény közössége után a második legnagyobbnak mondható. „Madame”-oknak nevezik azokat, akik európai munkát ígérve gyűjtik össze a templomba járó fiatal lányokat, majd később visszakövetelik tőlük a közvetítési díjat (amit logisztikai díjnak neveznek): a lányok ezt a fizetésükből kénytelen visszaadni. A kenyerüket azonban nem „hétköznapi” munkával, hanem prostitúcióval keresik.

Az olasz hatóságok bűnüldöző szervei már figyelik egy ideje a Nigériában működő emberkereskedő hálózatokat, a nyomozás pedig egyértelműen kiderítette: a pünkösdi egyház lelkipásztorai nem csak, hogy tisztában vannak a bűnszervezetek tevékenységével, hanem egyenesen segítenek is nekik.

Gyakran maguk a lelkipásztorok próbálják rávenni a lányokat, hogy ne tegyenek feljelentést a madame-ok ellen

– mesélte Stefano Orsi bíró, és hozzátette, néha maga a prédikátor említi meg a prédikációi alatt, hogy „fizessétek meg az adósságaitokat”, ami egyértelműen arra enged következtetni, hogy a beszéd a hívek között helyet foglaló, prostitúcióra kényszerített nőknek szól.

Az egyház dolgozói azzal magyarázzák az emberkereskedők tevékenysége feletti „szemet hunyásukat”, hogy a pünkösdi egyház „fekete bárányokat is beenged a templomaiba” – magyarázta Stefania Russello, az olaszországi emberkereskedelem elleni hálózat egyik aktivistája.

Hatalmuk van az egyház felett

A jelentés azt is megemlíti, hogy ahogy régen, úgy ma is jelentős kedvezményekre számíthat az, aki nagy összegben adományoz az egyháznak. A madame-ok sokszor nyilvánosan adakoznak Nigéria egyes pünkösdi gyülekezeteiben, hogy ezzel is egyértelművé tegyék a templomba járó közösség számára: a bűnszervezetnek leküzdhetetlen hatalma van az egyház felett – írja az OCCPR oknyomozó projektjére hivatkozva az Euronews.