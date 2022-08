Közel 7 milliárd dollárnyi Tesla-részvényt értékesített Elon Musk

A világ egyik leggazadagabb üzletembere azzal indokolta a lépést, hogy „abban a (remélhetőleg valószínűtlen) esetben, ha a Twitter rákényszerít az üzlet lezárására, fontos, hogy elkerüljük a Tesla-részvények sürgősségi eladását”.

Yes.



In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.