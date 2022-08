A Johnson & Johnson kukoricakeményítőt rak a hintőporba talkum helyett

A J&J több mint két évvel azután jelentette be a váltást, hogy az egészségügyi óriáscég megszüntette a termék értékesítését az Egyesült Államokban. A vállalatot több tízezer nő is beperelte, szerintük az azbesztet is tartalmazó talkumalapú hintőpor rákkeltő hatású, és emiatt alakult ki náluk petefészekrák – írja a BBC.

A világméretű felháborodás miatt meghoztuk azt a kereskedelmi döntést, hogy áttérünk a kizárólag kukoricakeményítő-alapú hintőpor gyártására

– áll a vállalat közleményében.

A cég hozzátette, hogy a kukoricakeményítő-alapú babahintőport már a világ több országában is árulják.

A J&J azonban váltig állítja: a több évtizedes független kutatások azt mutatják, hogy a talkumalapú termék használata biztonságos.

Határozottan kiállunk az orvosi szakértők által világszerte végzett több évtizedes független tudományos elemzés mellett, amely megerősíti, hogy a talkumalapú Johnson's hintőpor biztonságos, nem tartalmaz azbesztet, és nem okoz rákot

– áll a közleményben.

A J&J 2020-ban közölte, hogy leállítja a talkumos hintőpor értékesítését az Egyesült Államokban és Kanadában, mivel a „félretájékoztatás” miatt csökkent a kereslet a termék iránt.