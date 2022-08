Székelyudvarhely díszpolgára lett Tarlós István

Három év szünet után tartott ismét dísztanácsülést Székelyudvarhely önkormányzati testülete. Gálfi Árpád polgármester elmondta: azon személyek részesülhetnek a rangos elismerésben, akik az erkölcsökön és értékeken alapuló tevékenységükkel hozzájárultak a helyi közösség jobb életkörülményeihez és kulturális jólétéhez, akik kulcsszerepet vállaltak Székelyudvarhely kulturális, tudományos és gazdasági életének fellendítésében, akik önzetlenül cselekedtek a helyi értékek megmaradásáért – írja a Maszol.

Az ünnepségen elhangzott, hogy a Székelyudvarhely díszpolgára címet 2022-ben Tarlós István miniszterelnöki megbízottnak, Budapest korábbi főpolgármesterének adományozzák, akinek közéleti tevékenységét meghatározta a székelyudvarhelyiek irányába tanúsított nyitottsága, és akinek Budapest és Székelyudvarhely testvérvárosi kapcsolatának létrejötte köszönhető. A díszpolgári cím odaítélését az önkormányzati testület egyhangúlag támogatta.





Tarlós Istvánt Csepel polgármestere, Borbély Lénárd méltatta, aki a magyar főváros legsikeresebb időszakának nevezte azt a periódust, amikor Tarlós István vezette Budapestet, kiemelve, hogy abban az időszakban vált Budapest a nemzet fővárosává. Elmondta: Tarlós István mindig támogatta a székelységet, így az árvizek idején, a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson, valamint akkor is, amikor visszakerülhettek a történelmi címerek a Márton Áron térre.

Borbély Lénárd Facebook-oldalán is kifejezte nagyrabecsülését Tarlós István felé. Szerinte: a hitvallása szerint a székelyek a magyarság elválaszthatatlan részei, talán ennek is köszönhető, hogy főpolgármestersége alatt a székely szellemiség kicsit erősebben járta át a nemzet fővárosát. A székelység iránti elkötelezettségét pedig mi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy a budapesti városháza homlokzatán és saját dolgozószobájában is helyet kapott a székely lobogó.

Főpolgármesterként fővédnöki minőségében a nevéhez köthető a minden évben megrendezett Budapesti Székely Bál, amely a Nemzetstratégiai Kutatóintézet gondozásában jött létre. Fontos misszió ez, célja az összetartozás, a magyarok közti összefogás, Székelyföld és az anyaország kapcsolatának erősítése, valamint a rászorultak segítése. A bál teljes bevételét minden évben jótékony célokra ajánlják fel.