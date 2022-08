Felrobbantották Putyin „agyának” lányát

Az állami média szerint Darja Platonova Dugina azután halt meg, hogy autója lángba borult, miközben hazafelé tartott − közölte a BBC. Úgy vélik, hogy édesapja, a „Putyin agya”-ként ismert orosz filozófus, Alekszandr Dugin lehetett a támadás célpontja. Dugin prominens ultranacionalista ideológus, akiről úgy tartják, hogy közel áll az orosz elnökhöz.

Az orosz média szerint a párosnak szombat este egy rendezvényről kellett volna hazautaznia ugyanabban az autóban, mielőtt Dugin az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy külön utazik.

A Telegramon közzétett, nem ellenőrzött felvételeken látszik, hogy a filozófus sokkos állapotban figyeli, amint a mentőszolgálat megérkezik az égő járműroncs helyszínére.

A BBC nem tudta független forrásból ellenőrizni a felvételeket.

A bűnüldöző szervek megerősítették az orosz állami TASZSZ hírügynökségnek, hogy egy női sofőr meghalt, amikor egy terepjáró felrobbant Bolshiye Vyazemy faluban, de további részletekkel nem szolgáltak. Az orosz hatóságoktól egyelőre nem érkezett hivatalos kommentár.

Dugina apját Putyin Raszputyinjának is nevezték

Annak ellenére, hogy Dugina apja nem tölt be hivatalos kormányzati pozíciót, az orosz elnök közeli szövetségese, sőt „Putyin Raszputyinjának” is nevezték. A filozófus lánya, Darja Dugina maga is ismert újságíró volt, aki erőteljesen támogatta Ukrajna lerohanását. Az év elején az amerikai és brit hatóságok szankciókkal sújtották, mivel azzal vádolták a 30 éves nőt, hogy hozzájárult az online „dezinformációhoz” Oroszország inváziójáról.

Májusban egy interjúban a háborút „civilizációk összecsapásának” nevezte, és büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy mind őt, mind az apját szankciókkal sújtotta a Nyugat.

Alekszandr Dugint 2015-ben az USA szankciókkal sújtotta a Krím orosz annektálásában való állítólagos részvétele miatt. Dugin évek óta arra szólítja fel Moszkvát, hogy agresszívebben lépjen fel a világ színpadán, és támogatta az orosz katonai fellépést Ukrajnában. Írásainak nagy hatást tulajdonítanak Vlagyimir Putyin világnézetére, és őt tartják a Kremlben sokak által vallott ultranacionalista ideológia egyik fő szellemi megalkotójának.