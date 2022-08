Legalább 16 halottja van az oroszországi busztragédiának

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint a kisbusznak hátulról egy teherautó hajtott, amely nem tudott időben fékezni és a járművet egy elől lévő kamionnak tolta. A kisbusz útépítési munkálatok miatt éppen a sorára várt, hogy lekanyarodhasson, amikor a baleset bekövetkezett.

A helyszínen készült felvételeken a kisbusz csaknem teljesen összepréselődött roncsát lehetett látni. Az orosz Mir24 hírtelevízió szerint a balesetet a hátulról érkező teherautó sofőrjének rosszulléte okozhatta.

