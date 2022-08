Több ezer járatot töröl a brit légitársaság

Több ezer járatot töröl téli menetrendjéből a British Airways október végéig – jelentette be hétfőn a légitársaság. A járattörléseket a még júliusban bevezetett utasforgalmi korlátozásra hivatkozva jelentették be, és a tervek szerint október 29-ig mintegy 600 oda-vissza járat kerül ki a társaság úti céljai közül.

Bár ügyfeleink túlnyomó többsége a tervek szerint utazik, és a fél év során megvédjük a legfontosabb nyaralási célpontokat, október végéig további járattörléseket kell végrehajtanunk

– mondta a társaság szóvivője a Sky News szerint. Ezenfelül arról is tájékoztatták utasaikat, hogy néhány rövid távú járatukat is összevonják olyan célállomásoknál, ahová több járat is közlekedik. Kiemelték ugyanakkor, hogy azoknak az ügyfeleiknek, akiket a változások érintenek, alternatív járatokat kínálnak vagy más légitársasághoz irányítják őket, emellett lehetőségük lesz a pénzvisszatérítésre is.

A lap úgy tudja, azok az ügyfelek, akik télre foglaltak helyet, továbbra is utazhatnak és több hónappal előtte kapnak értesítést British Airways menetrendi változásairól.

(Borítókép: Toby Melville/Reuters)