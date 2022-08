Videón a szomszédban kígyózva tomboló tornádó

Látványos tornádó alakult ki vasárnap Románia déli részén – írja az Időkép. A hosszan elnyúló, kígyószerű tölcsér Craiova közelében, lakatlan területen ért földet, károkról és sérültekről egyelőre nem érkezett hír.

A térségben örvénylő magassági hidegörvény rendkívül kedvező körülményeket teremt az úgynevezett nem mezociklonális tornádók, tubák számára, melyek – bár képesek komolyabb károkat okozni – belsejében tomboló szél sebessége és pusztítóereje elmarad a szupercellákból alányúló mezociklonális tornádókétól.





A szóban forgó hidegörvény nem csak a tornádót, hanem több helyen kiadós felhőszakadással kísért zivatarokat is hozott Romániába.

Amint arról már beszámoltunk az Indexen, a szombat délutáni, kora esti órákban a Balatont is zivatarok érték el, Siófoknál pedig egy tuba is kialakulhatott. A délután második felében, illetve kora este egyre aktívabb lett a légkör a Balaton térségében, így magasra törtek a gomolyfelhők, és több helyen is záporok, zivatarok alakultak ki.

Nem egészen két héttel ezelőtt a szolnoki szabadstrandon lehettek szemtanúi egy látványos és egyben ijesztő időjárási jelenségnek az ott pihenők, ahol forgószél tombolt.