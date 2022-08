Megijedtek a tudósok attól, amit az oroszok művelnek a földgázzal

A szakértők szerint a gázt korábban Németországba exportálták volna. Hozzátették, hogy a finn határhoz közeli erőmű a becslések szerint naponta 10 millió dollár értékű gázt éget el. A tudósok aggódnak a légkörbe jutó szén-dioxid és korom nagy mennyisége miatt, azok ugyanis felgyorsíthatják az északi-sarki jég olvadását.

A Rystad Energy elemzése szerint a fáklya naponta mintegy 4,34 millió köbméter gázt éget el.

"It is coming from a new liquified natural gas (LNG) plant at Portovaya, north-west of St Petersburg. The first signs that something was awry came from Finnish citizens over the nearby border who spotted a large flame on the horizon earlier this summer. "https://t.co/2krtAktm7N