Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának kormánypárti elnöke Horvátországban találkozott a miniszterelnökkel, ahol egy közös képre is összeálltak. A képen látható póló miatt most már tudható, melyik szigeten nyaral Orbán Viktor.

Orbán Viktor szinte a teljes augusztust külföldön tölti. Már a hónap hetedik napján arról írtunk, hogy Magyarország miniszterelnökét egy horvát tengerparti étteremben kapták lencsevégre, majd rá egy napra, augusztus 8-án egy horvát újságíró arról számolt be, hogy lerobbant a motorcsónak, amelyet a kormányfő is használt, ezért Orbán Viktort a feleségével és a biztonsági őrével együtt partra vitte.

Múlt hétvégén Zoran Milanović horvát államfő társaságában látták vacsorázni a kormányfő a Pakleni-sziget egyik éttermében. Most Németh Zsolt, a Fidesz egyik alapító tagja, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke posztolt közös fotót a borostás Orbán Viktorral. A leírásból kiderül, hogy a helyszín továbbra is Horvátország, a Világgazdaság viszont azt is kinyomozta, pontosan melyik szigeten tartózkodhat jelenleg a magyar kormányfő.





A fotó több szempontból is érdekes – írja a lap. Egyrészt a miniszterelnök szakálla miatt, amit nyilvánosan talán legutóbb 33 évvel ezelőtt, 1989. június 16-án lehetett látni. Ezen a napon mondta el híres beszédét a Hősök terén az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökének, Nagy Imrének és társainak újratemetésén. Másrészt viszont a kormányfőn látható póló miatt,

amiből a Lastovo sziget körvonalai rajzolódnak ki.

Lastovo egy sziget az Adriai-tengeren, ami Dubrovnik-Neretva megyéhez tartozik, emellett pedig része a Dél-Dalmáciai szigetek csoportjának.