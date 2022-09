Három évvel azután, hogy elhagyta Budapestet, Ausztria harmadik legjobb egyeteme lett a CEU

2019 szeptembere óta Bécs ad otthont a CEU számára, 2021 őszétől pedig már Ausztriában kezdte meg tanulmányait az első alapszakos évfolyam.

Az egyetem honlapján megjelent közlemény szerint a U-Multirank nemzetközi egyetemi rangsor a Közép-Európai Egyetemet a 3. helyre sorolta Ausztria 26 egyeteme közül.

Mint fogalmaznak, „ez figyelemre méltó eredmény (...), megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen kiváló társaságban lehetünk.” A U-Multirank a CEU szerint az egyik legnagyobb egyetemi rangsoroló szervezet, amely egyedülálló, többdimenziós, felhasználó-vezérelt megközelítést alkalmazva mutatja be a felsőoktatás sokszínűségét szerte a világon.

Mi történt a CEU-val?

Mint ismert, az Orbán-kormány kezdeményezésére 2017-ben módosították a magyar felsőoktatási törvényt. A törvénymódosítás négy új feltételt szabott a Magyarországon működő külföldi egyetemek számára.

A külföldi diplomát is adó egyetemeknek külföldön is rendelkezniük kell székhellyel, ahol vannak hallgatóik, és folytatnak tényleges oktatási tevékenységet is. A egyetem működéséről a két államnak is meg kell állapodnia egy nemzetközi szerződés keretében. Magyarországon is elismert felsőoktatási fokozatot és diplomát adó képzést kell kínálniuk. Továbbá a magyar Oktatási Hivatalnak engedélyeznie kell a hazai működésüket.

Az intézmény tiltakozott a döntés ellen, politikai eszközöket is bevetettek, de a bizonytalanság miatt 2018 decemberében bejelentették, hogy inkább elhagyják Magyarországot, és Bécsbe költöznek át. Közben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, amely végül az Európai Bíróságon kötött ki, ahol végül elkaszálták a magyar felsőoktatási törvény 2017-es módosítását, vagy közismertebb nevén lex CEU-t.

