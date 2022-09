Leállt a szállítás a Dunán az alacsony vízállás miatt

A vajdasági Szabad Magyar Szónak Tomislav Momirovic szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter elmondta: nagy mennyiségű Szerbia fele tartó áru, közte 1 millió tonna szén, 1,2 millió tonna búza és 400 ezer tonnányi egyéb gabonatermék, valamint nagy mennyiségű fém- és vegyipari nyersanyag rekedt Bulgáriában. Az áru egy részét teherautók és vonatok viszik tovább, de a teljes árumennyiség leszállítására nincs kapacitás.

A miniszter közölte azt is, hogy Szerbiában kotrógépekkel el tudják végezni a szükséges munkálatok azért, hogy a Duna hajózható maradjon, és hogy aláírnak egy olyan szerződést is Bulgáriával, amely által – Romániával közösen – ott is besegítenek ugyanebben. A munkálatok várhatóan körülbelül két hónapig tartanak, de ez alatt az idő alatt a dunai hajózás nem fog teljesen leállni – mondta a tárcavezető.