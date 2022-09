Latin-Amerikával is jók a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei

A tárcavezető tárgyalt Roberto Sánchez külkereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel is, majd elmondta, hogy az ukrajnai háború példátlan gazdasági, politikai és biztonsági kihívások elé állítja a világot. Ez pedig szerinte megnöveli a megbízható partnerségek jelentőségét, főleg egy olyan ország számára, amely annyira nyitott gazdasággal rendelkezik, mint Magyarország.

Kiemelte: „a magyar gazdaság válság alatti növekedésének szempontjából is rendkívül fontos, hogy a nemzetközi gazdasági-kereskedelmi együttműködéseink folyamatosan bővüljenek”. „A magyar–perui együttműködés szorosabbra fűzése is segít abban, hogy az elkövetkezendő nehéz világgazdasági időszakban is növekedő pályán tudjuk tartani a magyar gazdaságot” – mutatott rá.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy ehhez jó alapot ad a kétoldalú kereskedelem tavalyi 62 százalékos bővülése, valamint hogy a magyar cégek egyre erősebb pozíciót töltenek be a dél-amerikai országban. Példaként említette, hogy a Richter piacvezető több gyógyszer tekintetében is, illetve Peruban keresik a magyar technológiák felhasználásának lehetőségét a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási fejlesztésekhez, ezért különösen fontos az együttműködés a két ország agráregyetemei között.

A miniszter közölte, hogy ezen fejlődő együttműködés megerősítése érdekében három együttműködési megállapodást írtak alá, amelyek alapvetően az emberek közötti kapcsolatokat segítik kialakítani, elmélyíteni. Az első egy ösztöndíj-megállapodás, amely alapján 2023-tól évente húsz perui hallgató érkezhet a magyarországi egyetemekre. Emellett egyezmény születik a diplomáciai akadémiák közötti és a sportügyi együttműködésről, utóbbi különösképp az utánpótlásképzésre és a teqball népszerűsítésére fókuszál. Végezetül pedig hangsúlyozta: felgyorsítják a kettős adóztatás elkerüléséről szóló tárgyalásokat annak érdekében, hogy a magyar vállalatok a lehető legelőnyösebb együttműködést tudják kialakítani perui partnereikkel.

Szijjártó Péter emellett megállapodásokat írt alá Miguel Ángel Rodríguez Mackay perui külügyminiszterrel, és találkozott Maria del Carmen Alva Prietóval, a Kongresszus Külügyi Bizottságának elnökével, valamint Alejandro Munante Barriosszal, a Kongresszus második alelnökével is.