III. Károly: Tisztelettel fogom szolgálni az egész világot

„Mélységes szomorúsággal szólok ma önökhöz − kezdte beszédét III. Károly. – Őfelsége, a királynő, szeretett édesanyám egész életében inspirációt és példát jelentett számomra és egész családomnak. A legőszintébb adóssággal tartozunk neki, amivel bármelyik család tartozhat az anyjának, szeretetéért, ragaszkodásáért, útmutatásáért és példamutatásáért.”

Emlékeztetett arra, hogy áldozatokat hozott a kötelességért.

− fogalmazott III. Károly, aki szerint a királynő 1947-ben tett vállalása egész életét meghatározta.

Mint fogalmazott, a személyes gyász mellett, amelyet az egész családja érez, az Egyesült Királyságban, azokban az országokban, ahol a királynő államfő volt, a Nemzetközösségben és szerte a világon sokakkal együtt mély hálát éreznek azért a több mint 70 évért, amelyben édesanyja királynőként oly sok nemzet népét szolgálta.

II. Erzsébet a legválságosabb időkben lépett a trónra, amikor az Egyesült Királyság közvetlenül a második világháború pusztítása után volt.

„Az állam intézményei azóta megváltoztak. De minden változás és kihívás ellenére nemzetünk és a Nemzetközösség tágabb családja − amelynek tehetségére, hagyományaira és eredményeire kimondhatatlanul büszke vagyok − virágzott és gyarapodott” − fogalmazott III. Károly.

Értékeink állandóak maradtak, és állandónak kell maradniuk. A Monarchia szerepe és kötelességei is megmaradnak, ahogyan az uralkodónak az anglikán egyházzal − az egyházzal, amelyben saját hitem oly mélyen gyökerezik − szembeni különleges kapcsolata és felelőssége is. Ebben a hitben és az általa inspirált értékekben neveltek arra, hogy ápoljam a másokkal szembeni kötelességtudatot, és a legnagyobb tiszteletben tartsam egyedülálló történelmünk és parlamenti kormányzati rendszerünk értékes hagyományait, szabadságjogait és felelősségét mondta.

Kiemelte, hogy 1947-ben, a 21. születésnapján Fokvárosból a Nemzetközösséghez intézett beszédében megfogadta, hogy életét − legyen az rövid vagy hosszú − a népe szolgálatának szenteli. És ez több volt, mint ígéret. Ez egy mély, személyes elkötelezettség volt, amely egész életét meghatározta.

III. Károly tudja, hogy az élete természetesen meg fog változni, ahogy új feladatait vállalja.

– folytatta, hozzátéve, hogy ez most a családja számára is a változás időszaka. Felesége, Kamilla királyné lesz szerető segítségére, ugyanis 17 évvel ezelőtti házasságkötésük óta végzett hűséges közszolgálatának elismeréseként ő lesz a királynői hitvese.

Ahogy maga a királynő is tette ezt oly rendíthetetlen odaadással, most én is ünnepélyesen megfogadom, hogy a hátralévő időben, amelyet Isten nekem ad, fenntartom az alkotmányos elveket, amelyek nemzetünk lényegét adják. Bárhol is éljenek az Egyesült Királyságban vagy Nemzetközösségben, és bármilyen legyen is a hátterük és a meggyőződésük, igyekszem majd hűséggel, tisztelettel és szeretettel szolgálni Önöket, ahogyan egész életemben tettem