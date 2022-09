Tálas Péter: A segélyezés jó üzlet Amerikának

Megéri az Egyesült Államoknak, hogy támogatásokat küldjön Európa országaiba – erről beszélt Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő az Inforádióban. Amellett, hogy elmondta, mi haszna van Amerikának ebből, beszélt arról is, hogy jelenleg milyen hadifelszereléseket kap Ukrajna.

Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett, hogy óriási összegekkel támogatják Ukrajnát az európai országok és az Egyesült Államok is. A kieli Világgazdasági Intézet szerint a háború kezdete óta

az Egyesült Államok 23 milliárd dollárral,

az Egyesült Királyság 3,7 milliárd dollárral,

Németország 1,4 milliárd dollárral,

Lengyelország pedig 1,8 milliárd dollárral támogatta Ukrajnát.

Ezen felül Tálas Péter kiemelte, hogy nem csak Ukrajna kapott támogatásokat az Egyesült Államoktól, ugyanis ezzel párhuzamosan 18 olyan államot is támogatott, amelyek az ukrajnai háború közelében helyezkednek el. Erre összesen 2,2 milliárd dollárt költött.

Megéri

A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, hogy ez az Egyesült Államoknak is megéri, hiszen a hidegháború befejeztével több állam is akadt, amely saját érdekszférát akart kialakítani. Az ukrajnai háború is egy ilyen, úgynevezett „poszthegemóniális” konfliktus, amelyben Oroszország igyekszik megkérdőjelezni a korábban kialakult status quót, amelyet Ukrajna védeni próbál. Véleménye szerint a támogatás egyfajta üzenet azoknak az államoknak, amelyek kihívóként akarnak jelentkezni.

Kihívók pedig akadnak, hiszen Oroszország mellett ott van Kína is, amely Tajvannal kapcsolatban akarja érvényesíteni a saját politikáját – tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője, aki szerint Irán is kihívónak minősül.

Nem minden van ingyen Ukrajnának sem

A segélyezés azonban jó üzlet is – vélekedett Tálas Péter, aki ezt azzal magyarázta, hogy az Európában zajló haderőfejlesztésen nagyot kaszálhat az Egyesült Állaamok, de még Dél-Korea is. Ukrajnával kapcsolatban kiemelte, hogy ugyan a fegyverek többsége, amelyet kap, szovjet haditechnika, de ezek sem mind vannak ingyen. A segélyek egy jelentős része inkább a második világháborús kölcsönbérlethez hasonló konstrukció. Azt jelenti, hogy Ukrajna egy későbbi időpontban, de kifizeti a hadianyag árát.

Tálas Péter szerint az Egyesült Államok és a NATO egy olyan elrettentést eszközöl Oroszországgal szemben, amely a katonai erőben és a fegyverkezésben mutatkozik meg leginkább.

(Borítókép: Tálas Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)