Nógrádi György: Nem biztos, hogy az ukránok megállnak az orosz határnál

Nógrádi György szerint az orosz légierőt azért éri sok kritika, mivel Moszkva fél, hogy ezeket a gépeket az ukránok egyszerűen lelövik a modern amerikai technikájukkal. Elmondása szerint az ukránok továbbra is a legmodernebb fegyvereket követelik a Nyugattól, miközben Németországban óriási vita alakult ki a kérdésről, ami a német kormánypártokat is megosztja. Úgy véli, a kérdés itt az, hogy az oroszok felvállalják-e, hogy olyan eszközöket vessenek be Ukrajnában, amelyek méltó ellenfelei lesznek az amerikai fegyvereknek.

A biztonságpolitikai szakértő a Hír TV Napi Aktuális című műsorában kitért arra is, hogy míg Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatottsága jelenleg magas az átlagemberek körében, azonban az orosz elit esetében ez már nem így van. Úgy véli, ha bármi történik Putyinnal, akkor azt csak a gazdasági-politikai-katonai elit tudja megvalósítani.

Elképzelhetőnek tartja, hogy eljön az a pillanat, amikor Oroszországnak már nincs mozgástere, és el kell rendelnie az általános mozgósítást. Elmondása szerint az ukrán hadsereg sokkal nagyobb, mint az ott lévő orosz, akik ráadásul elképesztő veszteségeket szenvedtek, amelyre nem is számítottak.

Nagy felelőtlenségnek tartja az ukrán erők részéről, hogy áttörtek olyan területeken, ahol belügyi alakulatok voltak, és ugyan Razman Kadirov is ezzel vádolta őket, azonban Nógrádi György szerint a csecsen vezért nem lehet komolyan venni. A szakértő kifejtette, Kadirov egy hadúr, és a fronton a rabláson és gyilkoláson kívül mást nem ért el, mivel a csapata nem rendelkezik megfelelő katonai képzettséggel.

De ő egy szájhős, ezt kiválóan csinálta

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az ukránok átléphetik-e az orosz határt, azt felelte, hogy a Nyugat azt kéri, hogy ne tegyék, de úgy véli, ebben a helyzetben nem biztos, hogy az ukránok tartják a szavukat. A szakértő arról is beszélt, hogy az ukránok már több országot is megfenyegettek, szerinte ez a jövőre nézve nem túl pozitív.