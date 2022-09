Óriási erejű földrengés rázta meg Nyugat-Mexikót

A rengés epicentruma 15 kilométerrel a felszín alatt volt. Áldozatokról hétfő este nem érkezett információ. Mexikóvárosban egy nap alatt kétszer is riadó volt földrengésveszély miatt, emberek tízezrei hagyták el a lakó- és közigazgatási épületeket. A hatóságok közlése szerint a katasztrófa utáni károkról még nincsenek adatok.

Subscribe*TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADD307

POWERFUL EARTHQUAKE IN MEXICO.

An earthquake of magnitude 7.4 occurred in the west of the state of Michoacán. The source lay at a depth of 25 km. The epicenter was located 103 km from the city of Colima.#sismo #earthquake #Michoacan pic.twitter.com/rdgp7fXOOR