Megérkezett az első fotó II. Erzsébet királynő sírjáról

A királynőt hétfőn, a nyilvános állami temetési ceremóniát követően zárt körben, nem sajtónyilvános keretek közt búcsúztatták el a királyi család tagjai.

Az egykori uralkodónőt férje, Fülöp herceg, valamint szülei, VI. György és Erzsébet anyakirályné mellé temették el. Ennek megfelelően a sírra egy sírkövet helyeztek, amely így néz ki:

A sír a windsori kastélyban lévő Szent György-kápolnában és azon belül is VI. György király-emlékkápolnában található, amelyet még Erzsébet királynő emeltetett édesapja emlékére 1962-ben. A padlóba helyezett, belga fekete márványból készült új sírkövön most már látható II. Erzsébetnek, a szüleinek, valamint Fülöp hercegnek a születési és halálozási ideje is.

A BBC azt is közölte, hogy a kápolna most még nem látogatható, de csütörtökön ismét megnyitják a nyilvánosság előtt. Megjegyezték azt is, hogy Fülöp herceget eredetileg a királyi család egyik sírboltjában helyezték végső nyugalomra, és csak most, Erzsébet halálakor helyezték át a maradványait ebbe a sírba.

A közszolgálati portál végül azt is közölte, hogy a hétfői végső búcsú után a királyi családban még egy hétnapos gyászidőszakot tartanak, amely a jövő hét hétfőn fog véget érni.