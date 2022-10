Putyin szintet lépett, megérkezett Armageddon tábornok

Szurovikin a múltban az orosz légierő parancsnoka is volt, az ukrajnai háborúban pedig a nyár eleje óta a déli ukrán hadseregcsoportot irányította. Az orosz elnök még a hétvégén nevezte ki őt az ukrajnai erők új főparancsnokává, és a britek már akkor is figyelmeztettek arra röviden, hogy Szergej Szurovikinnek nem a legjobb a reputációja.

Azóta több helyen is részletesen kifejtették, hogy mi minden kötődik az új orosz főparancsnok nevéhez. A Financial Times cikkében azt írták, hogy Szergej Szurovikin „könyörtelensége” többek közt a szíriai polgárháborúban is bebizonyosodott már,

a konfliktus óta többek közt „Armageddon tábornok” névvel is illették őt.

Az elemzők arra számítanak, hogy Szergej Szurovikin kinevezése által még intenzívebbé, véresebbé válhat majd az ukrajnai konfliktus. Így vélte Ruszlan Pukov, a moszkvai Center for Analysis of Strategies and Technologies elemzője, aki a Financial Times szerint azt mondta: az új főparancsnok a második világháború egyik legjelentősebb szovjet tábornokához hasonlít.

Szurovikin olyan, mint Zsukov marsall volt. Egy kemény ember, aki tudja, hogy miként kell megvívni egy háborút. Egy igazi szörnyeteg – nem csak egy buta vodkaivó fickó vagy egy álértelmiségi. Egy igazi harcos, aki attól sem fél, hogy a feletteseinek megmondja az igazat.

Az elemzők szerint az sem véletlen, hogy Szurovkin épp most került az orosz haderő élére. Szerintük a döntésben nagy szerepe lehetett annak, hogy az utóbbi hetekben az oroszok Kelet-Ukrajnában és Dél-Ukrajnában is visszaszorultak, nagy területet vesztettek.

Nem old meg minden problémát, de…

Persze nem valószínű, hogy az új főparancsnok kinevezésével egy csapásra megoldódnak Oroszország katonai nehézségei a háborúban. „Az orosz katonai problémák nem abba a kategóriába tartoznak, amelyeket meg lehet oldani egy új parancsnok kinevezésével” – mondta Michael Kofman, az amerikai CNA elemzőközpont katonai szakértője.

A szakember ugyanakkor azt is hozzátette: a háborúban már eddig is látható volt az új orosz főparancsnok teljesítménye.

Ha megnézzük Szurovikin teljesítményét a nyár óta, akkor azt láthatjuk, hogy a déli orosz erők voltak azok, amelyek a legkevésbé teljesítettek rosszul.

Nem lehetetlen az sem, hogy a hétvégén kinevezett Szurovikin rendelte el a hétfői, Kijev elleni rakétatámadást is. Az orosz elnök hétfőn azt mondta, hogy „a védelmi minisztérium kezdeményezésére” indították azt a támadást, ami a Financial Times szerint többé-kevésbé azt valószínűsíti, hogy Szurovikinnek már szerepe volt a dologban.

Az ukránok is úgy látják, hogy az új parancsnok kinevezése nem véletlen: „Ezt a fickót Szíria Mészárosaként ismerték (hasonló néven emlegették az egyik korábbi orosz főparancsnokot is). „Kineveztek egy rosszfiút azért, hogy megijesszenek minket, de ez nem fog megtörténni” – mondta Vadim Prisztajko, Ukrajna londoni nagykövete. Hozzátette azt is: szerinte az sem véletlen, hogy most a légierőből érkezett az új orosz főparancsnok, mivel a szárazföldön nem tudnak mit kezdeni az ukrán haderővel.

Hírhedt karrier az 1991-es szovjet puccstól Szíriáig

Szurovikin – aki egyébként kedden ünnepelte 56. születésnapját– először bő harminc évvel ezelőtt, 1991 augusztusában írta be magát a történelembe.

Akkor, huszonévesen már a szovjet keményvonalas vezetés által szervezett puccs idején egy katonai egységet vezetett, és a demokráciáért tüntető civilek közé lövetett. A puccs kudarcot vallott, és Szurovikin akkor hat hónap börtönbüntetést kapott amiatt, hogy a parancsára három fegyvertelen tüntetőt megöltek a katonák.

Ebből azonban egyetlen percet sem kellett leülni, ugyanis később visszavonták az ellene szóló vádakat, sőt, még elő is léptették – idézte fel Ilja Venyavkin orosz történész. Hozzátette azt is:

Ő egy olyan ember, aki bármilyen körülmények közt végrehajtja a kapott parancsot, és sosem ismeri el a hibáit.

Négy évvel később, 1995-ben Szurovikint fegyvercsempészet miatt letartóztatták, és akkor felfüggesztett börtönbüntetést kapott amiatt, de az ítéletet később eltörölték. 2004-ben egy alárendeltje azzal vádolta, hogy megverte őt, egy másik pedig nem sokkal később öngyilkos lett. A 2000-es évek közepén, a csecsenföldi háborúban több háborús bűn kötődik a nevéhez: embereket raboltak el és kínoztak meg a parancsára, és legalább egy gyilkosság is kötődik a nevéhez.

Ehhez hasonlóan lépett fel aztán a szíriai polgárháborúban is, amikor az oroszok segédkezet nyújtottak a szíriai kormánynak. A Human Rights Watch nevű jogi szervezet őt is megnevezte azon közt az orosz tisztek közt, akik felelősek a civilek elleni háborús bűnökért, a kórházakat, iskolákat és otthonokat ért bombázásokért.

Mészárszékre küldheti a besorozott orosz katonákat

Mindemellett az elemzők azt sem rejtik véka alá, hogy Szurovikin képes motiválni az alárendeltjeit, és gyakorlatilag az egész orosz hadseregben ismert személynek számít. A Vlagyimir Putyin személyes köréhez tartozó vezetők közül többek közt Ramzan Kadirov csecsen vezér és Jevgenyij Prigozin, a Wagner-zsoldoscsoport vezetője is nagy tisztelettel tekint rá (Kadirov ezt jelezte is a Telegramon Szurovikin kinevezése után).

Kirill Rogov, az Institute for Human Sciences in Vienna elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy Szurovikin kinevezése egybeesik azzal is, hogy a részleges mozgósítást által jelentősen megnő az orosz csapatok létszáma a fronton. A szakértő szerint az oroszoknak a mozgósítás előtt még többé-kevésbé figyelniük kellett arra, hogy ne legyenek túl nagy veszteségeik, máskülönben az önkéntesek „szerződést bontottak és elszaladtak volna. Most azonban már nem kell tartaniuk a nagy veszteségektől”.

A kinevezése [Szurovikiné] egybecseng a hagyományos orosz hadviseléssel. A tehetetlen orosz parancsnokok vereségeket szenvednek, és ki kell nevezni az élükre egy erőszakos harcost, aki megfordítja a háborút, rendbe teszi az utánpótlást és kemény kézzel visszaállítja a rendet

– fogalmazott ugyanerről beszélve Ilja Venyavkin történész.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) és Szergej Szurovikin a moszkvai Kremlben 2017. december 28-án. Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Druzsinyin)