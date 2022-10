Jobb, ha figyel, ezek a járatok nem indulnak pénteken a budapesti reptérről

Pénteken az olaszországi légiforgalmi irányítók sztrájkolnak, ami az Olaszország és Budapest között közlekedő Ryanair-járatokat is érinti.

Az olaszországi légiforgalmi irányítók október 21-én, pénteken egész nap sztrájkolnak, amihez az olasz légi közlekedési dolgozók több szakszervezete is csatlakozik időszakosan. A tömegközlekedésben dolgozók is számos helyen szüneteltetik a munkát, így a reptérre való kijutás is nehézkes lesz.

A SZTRÁJK MIATT A RYANAIR IS TÖRÖLTE AZ OLASZORSZÁG ÉS BUDAPEST KÖZÖTT KÖZLEKEDŐ JÁRATAINAK TÖBBSÉGÉT.

Ez érinti a Rómából, Bergamóból, Palermóból, Nápolyból, Pisából és Bolognából Budapestre utazókat is. A Budapest Airport járatinformációs rendszere szerint a Wizz Air egyelőre még nem tett hasonló lépést – írja az Airportal.

