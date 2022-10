Kész volt meghalni Ukrajnában a Kennedy-unoka, de megúszta a kalandot

Conor Kennedy családfája irigylésre méltó: a 29 éves fiatalember a néhai Robert F. Kennedy unokája, a nagypapa John F. Kennedynek, az Egyesült Államok 35. elnökének testvéröccse volt, és az Egyesült Államok igazságügy-minisztere 1964-es meggyilkolásáig. Conor nevét először tíz éve kapta fel a bulvársajtó, amikor rövid ideig randizott Taylor Swifttel, akinek – minő egybeesés – épp a napokban jelent meg tizenharmadik nagylemeze Midnights címmel. De nem ez a lényeg: most derült ki, hogy a Kennedy csemete önkéntesként Ukrajnában harcolt az oroszokkal dacoló nemzetközi légió soraiban. És szerencsésen megúszta a veszélyes kalandot.

„Mélyen megérintett az, ami Ukrajnában történik február óta. Amikor először hallottam a nemzetközi légióról, azonnal tudtam, hogy én is belépek. Másnap felkerestem a washingtoni ukrán nagykövetséget, és jelentkeztem. Kész voltam akár meghalni is.”

Mindezt a New York Postban olvashatjuk. A tabloid kiszúrta Conor Kennedy, a néhai Robert F. Kennedy szenátor unokája Instagram-posztját, amelyben beszélt ukrajnai küldetéséről.

Kennedy csak egyvalakinek szólt, hogy háborúba megy, és a fronton is csak egy ember, az egyik amerikai bajtársa tudta, hogy ki is valójában a fiatalember.

Nem akartam, hogy a családom és a barátaim aggódjanak, és azt sem akartam, hogy a légióban kiemelt bánásmódban legyen részem – magyarázta Conor a közösségi oldalán. – Úgy csatlakoztam a légióhoz, hogy semmiféle katonai tapasztalatom nem volt, nem is vagyok különösebben jó céllövő, de alkalmas voltam nehéz tárgyak cipelésére, és gyorsan tanultam. Akár meghalni is kész voltam. Így hát gyorsan kiküldtek az északkeleti frontra.

Kennedy arról nem beszélt, konkrétan hol és mennyi ideig harcolt Ukrajnában.

Ukrajnai küldetésem nem tartott túl sokáig, de éppen eleget láttam és éreztem. Szerettem a katonaéletet, sokkal jobban, mint ahogy előzetesen számítottam rá. Bevallom, félelmetes volt. De az élet egyszerű, és megjutalmazza az embert, ha mer bátor lenni és jó dolgokat cselekedni.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban hozta létre a Nemzetközi Légiót – a spanyol polgárháborúban a falangisták ellen harcoló nemzetközi brigádok mintájára –, és egy héten belül több mint húszezren csatlakoztak 52 országból. „Ez a háború meghatározza a demokráciák sorsát ebben az évszázadban – filozofált Conor Kennedy a posztjában. – Nap mint nap emberek áldozzák fel akár az életüket is a tartós békéért. Nem lehet, hogy magunkra maradjunk!”

A Kennedy unoka, aki massachusettsi luxusotthonát cserélte fel a lövészárokkal, ódákat zengett bajtársairól és az egyszerű ukrán emberekről.

A világ legbátrabb embereivel találkoztam a fronton. Legionárius társaim, akik különböző országokból, társadalmi csoportokból érkeztek, és sokféle nyelvet beszéltek, igazi hősök, szabadságharcosok. Ahogy azok a civilek is, akik sok esetben mindenüket elveszítették a háborúban.

Conor Kennedy először tíz éve került a lapok címoldalára, amikor összejött a nála három évvel idősebb énekesnővel, Taylor Swifttel. Az akkor 22 éves Swift annyira belebolondult a csinos fiúba, hogy 4,9 millió dollárért vásárolt egy házat a környéken, csak hogy szerelme közelében lehessen. De aztán, amilyen gyorsan kezdődött, olyan gyorsan véget is ért a románc. Conor most Giulia Be brazil énekesnővel jár.

Giulia kommentárt is fűzött szerelme Instagram-posztjához:

Szerelmem, te vagy a legbátrabb ember, akit valaha ismertem. Hihetetlenül nehéz volt tőled távol lenni hónapokon át, tele aggódással, hogy mi történik veled. De megőriztük a hitünket, és végül szerencsésen hazatértél. Nem is tudom elmondani, mennyire büszke vagyok rád!

(Borítókép: Conor Kennedy 2019. szeptember 9-én. Fotó: Steven Ferdman / Getty Images)