Mussolini sírjánál zarándokolók imádkoznak, hogy az új miniszterelnök feltámassza a szélsőjobboldali Olaszországot

A San Cassiano temetőben található díszes családi kripta azóta, hogy márciusban egész évre újra megnyitották, több ezer csodálót vonzott, és a Giorgia Meloni vezette, neofasiszta gyökerű Olaszország Fivérei párt által vezetett koalíció szeptember végi általános választási győzelme óta egyre nagyobb tömeg sereglik oda naponta.

A zarándokok közül néhányan elmondták, remélik, hogy Olaszország első női miniszterelnöke megismételheti Mussolini jótetteit, és újra erőssé teheti Olaszországot.

Szükségünk van egy erős, tekintélyelvű személyiségre

– mondta a 32 éves Marco, miután a Guardian szerint tisztelgett az Il Duce, azaz Vezér néven ismert férfi holttestét tartalmazó, olasz zászlóval borított fehér márványkoporsó előtt.

Hitlerhez hasonlították a nőt, aki „átadta a fasizmust a történelemnek”

A 45 éves római jobboldali politikus Giorgia Melonit már Hitlerhez is hasonlították. Augusztusban viszont az mondta, hogy pártja évtizedekkel ezelőtt „átadta a fasizmust a történelemnek”, ezen a héten tartja első beszédét a parlamentben, és mindkét kamarában bizalmi szavazást kell nyernie, mielőtt a Matteo Salvini szélsőjobboldali Ligáját és Silvio Berlusconi Forza Italiáját is magában foglaló koalíció hivatalosan is átveheti a teljes hatalmat.

Mandátumának átvétele előtt Meloni megismételte, hogy kormánya határozottan NATO-párti lesz, és hogy aki ezt elutasítja, „nem lehet a kormány tagja”. A rivalizálástól eltekintve, Meloni kormányának teljes hatalomátvétele október 28-a köré fog esni, arra a napra, amikor 1922-ben Mussolini és fegyveres fasiszta csapatai Milánóból Rómába vonultak. Két nappal később III. Vittorio Emanuele király átadta neki a hatalmat.

Az Olaszország Fivérei, amely logójaként megtartotta a trikolór zászló égő lángját mint neofasiszta szimbólumot, a szavazatok legnagyobb részét is a mintegy 6000 lakosú Predappio városában szerezte meg, ahol Mussolini született. Az Appenninek hegyei között fekvő Predappio attól a pillanattól kezdve fasiszta zarándokhellyé vált, hogy Mussolini átvette a hatalmat. A ma is látogatható rusztikus ház, amelyben született, szerény gyökereiről árulkodott.

A Mussolini által az 1930-as években újjáépített Predappio 1944-ben szabadult fel a fasizmus alól, de a diktátor kultusza annak ellenére is megmaradt, hogy a várost különböző formációkban baloldali pártok irányították egészen 2019-ig, amikor is Roberto Canalit, az Olasz Fivérek által támogatott, Mussolini leszármazottjaival szoros kapcsolatban álló független politikust választották polgármesternek.