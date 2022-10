Rishi Sunak: Életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy megválasztottak

Az egyenes adásban közvetített rövid közleményében óriási megtiszteltetésnek nevezte Rishi Sunak, hogy ilyen nehéz időkben adtak neki bizalmat, és választották meg a frakciótársai. Sorolta az előtte álló kihívásokat és ezek között a gazdaságit nevezte a legsúlyosabbnak.

Ezzel együtt ígéretet tett arra: éjjel-nappal azon fog munkálkodni, hogy stabilitást teremtsen az országban, de ehhez elengedhetetlen az egység is az országban. Mint mondta, azért is szükséges most az összefogás, mert gyermekeink, unokáink jövőjéről van szó.

A rövid megszólalást kommentáló szakértői vélemények arra hívták fel a figyelmet, hogy sokat várnak tőle, különösen a párttársai. Egyensúlyba kell hozni a gazdaságot, és ehhez határozott fiskális politikát kell folytatnia.

Felhívták azonban a figyelmet arra is, hogy az utolsó nép által választott kormányfő Boris Johnson volt 2019-ben. Lemondása után Liz Trusst már csak a Konzervatív Párt tagsága juttatta a miniszterelnöki székbe, míg Sunakot már csak a parlamenti konzervatív párti frakció választotta meg.

(Borítókép: Rishi Sunak 2022. október 24-én. Fotó: Daniel Leal / AFP)