Tragédiába és káoszba fulladt a halloweeni buli Szöulban

Jun Szogjol dél-koreai elnök azonnali hatállyal katasztrófaelhárító csapatot rendelt a helyszínre. A Nemzeti Tűzvédelmi Ügynökség jelentése szerint feltehetően az emberek halálra zúzódtak, miután a nagy tömeg nyomulni kezdett egy szűk sikátorban Szöul egyik legismertebb szórakozóhelyéhez közel.

#BREAKING : #SouthKorea 's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul , South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations. #SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43

Az AP információja szerint közel 400 mentő sietett a sérültek segítségére. A halálos áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert. A közösségi médiában közzétett videókon látható, amint az elsősegélynyújtók több, utcán fekvő embert újraélesztettek.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl