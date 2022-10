Féltve őrzött titkokat tudott meg Vlagyimir Putyin, miután feltörték Liz Truss telefonját

A Vlagyimir Putyin orosz elnöknek dolgozó ügynökök a gyanú szerint feltörték Liz Truss volt brit miniszterelnök magántelefonját, tudta meg a Mail on Sunday.

A lap értesülései szerint az ügynökök hozzáfértek a legfontosabb nemzetközi szövetségesekkel folytatott tárgyalások szigorúan titkos részleteihez, valamint Liz Truss magánüzeneteit is megkaparintották – amikor a politikus a külügyminisztériumot vezette.

A lap úgy tudja, hogy Boris Johnson akkori miniszterelnök és Simon Case kabinetminiszter is tudott a dologról, de mindketten hallgattak róla.

Egy forrás szerint a telefon olyan súlyosan kompromittálódott, hogy az eszközt most egy biztonságos kormányzati helyen található, zárt széfben tárolják.

Nagy zűrzavart keltett a hír

A Mail on Sunday tudni véli, hogy a visszahallgatott üzenetek rendkívül kényes megbeszéléseket is tartalmaztak magas rangú nemzetközi külügyminiszterekkel az ukrajnai háborúról – ezekbe a fegyverszállításokról szóló részletes megbeszéléseket is beletartoztak.

A brit kormány szóvivője szombat délután a laphoz eljuttatott nyilatkozatában nem kívánta kommentálni az értesüléseket. Egy, az incidensről tudomással bíró forrás azonban azt mondta: „Teljes volt a zűrzavar a politikai elit körében. Nem áll jól a hírszerző szolgálatok szénája, ha a külügyminiszter telefonját simán feltörik a feltételezhetően Vlagyimir Putyinnak dolgozó ügynökök".

A brit biztonsági szolgálatokat egyre jobban aggasztja az olyan ellenséges országoknak, mint Oroszország és Kína, dolgozó hekkerek jelentette fenyegetés, mivel a mobiltelefonokat a modern állam legsebezhetőbb pontjának tekintik, jegyzi meg a Mail on Sunday.