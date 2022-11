Magyar püspököt nevezett ki Belgrád érsekévé Ferenc pápa

A belgrádi katolikus főegyházmegye alá körülbelül 20 ezer katolikus hívő tartozik (a területet nagy többségben ortodoxok lakják). Ennek az egyházmegyének az élére nevezték ki Német Lászlót, ami a Magyar Hang szerint azért nagy szó, mert

az egyházmegyének utoljára mintegy 200 éve, 1814–21-ig volt magyar származású vezetője Cseh István személyében.

A Magyar Kurír szerint Német László 1956-ban született a bácskai Hódságon, és 1977-ben lépett be a verbita rendbe. Szerzetesi örökfogadalmát 1982-ben tette le, miután felsőfokú teológiai tanulmányokat végzett Lengyelországban.

1983-ban szentelték pappá Hódságon. Később Rómában is tanulmányokat folytatott, valamint a Fülöp-szigeteken is egyetemi lelkészként tevékenykedett. Ezen túl Magyarországon, Lengyelországban, Ausztriában és Horvátországban is tanított egy-egy főiskolán.

2004 és 2007 közt a verbita rend magyarországi tartományfőnöke,

2006 és 2008 közt pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára is volt.

2008. április 23-án még XVI. Benedek pápa nevezte ki nagybecskereki megyéspüspökké. E tisztségből helyezte át most az érseki székbe Ferenc pápa.