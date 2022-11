Az Anheuser-Busch InBev Worldwide (AB InBev), vagyis a világ legnagyobb sörgyártója már szép csendben, évek óta jelen van a szigorú alkoholtilalmi szabályok ellenére a muszlim államban. Azzal, hogy a Budweiser lett a foci-vb hivatalos szponzora, a vállalatnál finoman elkezdtek gyúrni a bevételnövekedésre. Korábban egyébként a kis ország irányítói még azon az állásponton voltak, hogy semmiféle alkoholt nem lesz szabad árusítani a sportesemény idején.

Peter Kraemer, a cég ellátásért felelős igazgatója szerint a legnagyobb kihívást a sörkészletek felhalmozása jelenti, hiszen előrejelzések szerint egy hónap alatt annyi sört isznak meg majd a rajongók, mint amennyi egy normális év alatt fogy el. Egy olyan térségben, ahol kizárólag alkoholt tiltó államok találhatók és sörfőzde nem létezik, hatalmas teherszállító hajókkal juttatják el a szállítmányokat.

Nem volt egyszerű olyan hatalmas, szigorúan hűtött raktárakat találni, ahol elhelyezhetik a sört. Ez azért lényeges, mert Katarban még október végén is 35 fok fölötti nappali hőmérséklet a megszokott. A teherautókat is zárt ajtók mögött, éjjelente pakolják majd meg, hogy reggel aztán eljusson a sör a kijelölt éttermekbe és a szurkolóknak fenntartott negyedekbe, ahol engedélyezett az alkoholfogyasztás.

Ilyen körülmények között bizony a sör romló árunak számít és akkor a legízletesebb, amikor frissen csapolt"

– mondja Peter Kraemer, majd hozzáteszi, megpróbáljuk úgy szervezni a szállítást, hogy az áru a lehető legrövidebb idő alatt jusson el a raktárakból a fogyasztóhelyekre.

Katar nem teljesen tiltja az alkohol vásárlását, de engedélyhez köti azt. Bor, sör, égetett szeszek általában az előkelő belvárosi éttermekben kaphatók, elég drágán. Egy korsó Budweiserért akár 45-55 katari riált is elkérnek, ami 12-16 dollárnak, körülbelül 4800-6400 forintnak felel meg. Ugyanakkor az alkoholfogyasztás lehetősége olyan szempontból érték, hogy vonzó a nyugati turisták számára, szemben a teljes tilalmat alkalmazó Szaúd-Arábiával. Vannak azonban, akik úgy vélik, ez egyben az első bűn is azon az úton, amelyen a miniállam ugyanolyan hedonista bulivárossá válhat, mint Dubaj.

Azok a Katarban dolgozó külföldiek, akik havi 3000 katari riálnál (815 dollár) többet keresnek, a munkáltatójuk írásbeli engedélyével folyamodhatnak olyan hatósági engedélyért, amellyel vásárolhatnak sört, bort, égetett szeszt az ország egyetlen forgalmazójától, a cikk elején említett Katari Értékesítési Vállalattól.

A részegeskedés kizárt és büntetendő

A köztéri részegeskedés törvényellenes, hat hónap börtönnel és 3000 katari riálos büntetéssel jár. Ugyanakkor a drága szállodák zárt termeiben a nyugatiak körében nem ritka a péntek esti ellazulós iszogatás. A foci-vb azonban valószínűleg feszegeti majd ennek a törvénynek a határait. Számos külföldi diplomata vetette fel a kérdést, hogy vajon miként reagálnak majd a katari hatóságok, amikor a matt részeg szurkolók sorra hágják át a muszlim ország illem- és illendőségi szabályait.

A helyi szervezők eredetileg azt akarták, hogy valamennyi FIFA-rendezvény a világbajnokság egy hónapja alatt legyen alkoholmentes, azonban később meghátráltak. Olyan kompromisszum született, amelynek értelmében a szurkolók számára speciális zónákat alakítanak ki, ahol „nemzetközi italválaszték lesz elérhető”. Ezenkívül a stadionokban lesznek sörpontok, ahol a meccsek előtt három és a meccset követő egy órában vehetnek és helyben fogyaszthatnak sört a rajongók, de azt nem vihetik be a nézőtérre.

Az AB InBev már idézett, ellátásért felelős igazgatója szerint csapata nagyon alaposan felmérte a várható sörigényt és eszerint készülnek. Azonban, ha mégis alábecsülték volna a szurkolók sörfogyasztási kapacitását, egy angliai palackozójukban üresüveg- és doboztartalékok várják, hogy ha szükséges, akkor azonnal megtöltsék őket és repülővel Katarba vigyék.

A rajongók nem vihetnek be magukkal alkoholt az országba és ezt az érkezéskor a repülőtéri biztonságiak és a vámosok alapos kutakodása garantálja majd. A világ különböző országaiból pedig több tízezer rendfenntartót várnak Katarba az egymilliónál is többre becsült szurkolói tömeg kordában tartására. Közben a cég már keresi azt a hatezer embert, akit a foci-vb kezdetéig még be tudnának online tanítani arra, miként kell helyesen és megbízhatóan csapolni a sört, betartva a mindig kétujjnyi habvastagságot a kimért sör tetején – írja összefoglalójában a Bloomberg.

Közben Katar beszólt Európának

A hét végén jelent meg a Frankfurter Allgemeine Zeitung című tekintélyes német lapban egy interjú a szervező ország külügyminiszterével, aki kikérte magának és arrogánsnak, valamint rasszistának nevezte azt, ahogyan az európai államok többsége megítéli Katart. Mohamed bin Abdulrahman bin Jasszim al-Thani sejk azokat a véleményeket tartotta sértőnek, amelyek szerint az Öböl-menti ország sem intellektuálisan, sem pedig kulturálisan nincs felkészülve arra, hogy a foci-vb házigazdája legyen.

A sejk szerint nagyon furcsa az európaiak kettős mércéje az országgal kapcsolatban. Úgy véli, hogy például a német közvéleményt a kormányzati politikusok félrevezetik. Furcsának tartja azt is, hogy amikor földgázt kell vásárolni Katartól, akkor senki sem fintorog.

A külügyminiszter nem az első az arab ország vezetői közül, aki bírálta az elmúlt időszakban a Nyugatot. A külföld elsősorban azt kifogásolta, ahogyan a katari vállalkozók a külföldi vendégmunkások százezreivel bánnak, és ahogyan semmibe veszik bizonyos kisebbségek emberi jogait. A külügyminiszter a mostani interjúban is megismételte, mindent megtesznek, hogy rendezzék a munkaerőpiacon érzékelt problémákat, de ez a folyamat lassan halad, viszont nem fog véget érni a világbajnokság után sem.

A Politico felidézi, hogy Katar már 2010, vagyis azóta, hogy megkapta a rendezés jogát, a bírálatok kereszttüzében áll. Sokan a döntés módját sem tartották már fairnek, mások pedig az azt átszövő iszonyatos korrupciót és vesztegetést ítélték el.

(Borítókép: David Ramos/Getty Images)