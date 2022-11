Javul Anatolij Karpov állapota

Az orvosok azt is megengedték a korábbi sakkvilágbajnoknak, hogy telefonon beszéljen.

A tizenkettedik sakkvilágbajnok, az Állami Duma képviselője, Anatolij Karpov állapota javulóban van, és már telefonon is beszélt szeretteivel – jelentette be Karpov asszisztense, Albert Sztyepanjan csütörtökön a TASZSZ orosz hírportálnak.

Jó hírünk van, Anatolij Jevgenyevics elkezdett telefonon beszélni, miközben csak rokonokkal és barátokkal beszélgetett. Nem a saját telefonjáról, de lehetőséget kapott egy hívásra. Már menne haza, de egyelőre egy rendes osztályra való áthelyezésről lehet szó. Nem minden bizonyult olyan ijesztőnek, mint amilyennek elsőre tűnt, az állapota szépen javul

– foglalta össze a helyzetet Sztyepanjan.

Karpov kórházba kerülése október 31-én vált ismertté. A 112-es távirati csatorna azt állította, hogy Karpov lélegeztetőgéphez volt csatlakoztatva, a nagymesternél agyödémát, a jobb oldalfali és jobb halántékcsontok törését, többszörös fejhematómát, zárt koponyacerebrális sérülést és zárt állapotot diagnosztizáltak. A forrás szerint ugyanakkor a kórházi kezelés alatt Karpov ittas állapotban volt.

Baleset részegen vagy orvtámadás?

A nagymester felesége, Natalja Karpova az Izvesztyija újságnak adott interjújában megerősítette a sakkozó kórházi kezelését. Elmondása szerint Karpov otthoni sérülést szenvedett. Karpov kórházba kerülését az Egységes Oroszország frakció is megerősítette, amelynek a tagja. November elején több honlap is az alábbi verzióval állt elő: a Putyin-párti képviselő Karpov az utóbbi időben békepárti lett, többször is megnyilvánult ebben az értelemben, emiatt érhette az orvtámadás.