Hajmeresztő verzió: Karpov ellenzéki volt, ezért üthették le

Anatolij Karpovot még mindig a moszkvai Szklifoszovszkij idegsebészeti klinikán ápolják. Ez szinte biztos, de ezen kívül semmi. Eddig találgatásokat lehetett olvasni egy otthoni balesetről, arról, hogy támadás áldozata lett (fejbe vágták), illetve a legtöbb forrás szerint erősen ittas volt. Most viszont több honlap is hihetetlennek tűnő verzióval állt elő: a Putyin-párti képviselő Karpov az utóbbi idővel békepártivá alakult, többször is megnyilvánult ebben az értelemben, emiatt érhette az orvtámadás.