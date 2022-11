Nem adja fel a vesztes arizonai trumpista kormányzójelölt

Lake, akit Donald Trump támogatott a választáson, csütörtökön a volt elnök floridai Mar-a-Lago-i klubjába utazott − közölte kampányának szóvivője az Associated Press-szel. A The Washington Post számolt be először arról, hogy a politikus részt vett az America First Policy Institute, egy Trump korábbi tanácsadói által létrehozott érdekvédelmi csoport ebédjén.

Lake egy 2 és fél perces videóban szólalt meg, ez a választás elvesztése óta tett legterjedelmesebb nyilvános nyilatkozata. A választások előtt nem volt hajlandó kijelenteni, hogy feladná a versenyt, ha elveszítené azt a demokrata Katie Hobbs ellen.

Biztosíthatom önöket, hogy a legjobb és legokosabb jogi csapatot állítottam össze, és minden lehetőséget megvizsgálunk, hogy helyrehozzuk azt a sok hibát, amit az elmúlt héten elkövettünk. Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy helyrehozzam ezeket a hibákat

− mondta Lake.

Rámutatott, hogy egyes szavazóhelyiségekben hosszú sorok alakultak ki, amit súlyosbítottak a szavazólap-nyomtatók problémái Maricopa megyében, az állam legnagyobb megyéjében. Azt mondta, hogy a problémák megfosztották a szavazati jogaiktól azokat a választókat, akiknek nem volt idejük várakozni a szavazóhelyiségekben.

Ami az arizonaiakkal történt a választások napján, az megbocsáthatatlan

− mondta.

A megyei választási tisztviselők közölték, hogy minden szavazólapot megszámoltak, és a választók a megye bármelyik szavazóhelyiségébe elmehettek, amelyek közül sokban alig vagy egyáltalán nem volt sor, és a várakozási időt online közzétették.

Körülbelül 17 ezer szavazólapot túl halványan nyomtattak ki, és ezeket nem olvasták be a szavazóköri szavazatszámláló-gépek. A kérdéses szavazatokat gyűjtődobozba helyezték, hogy a megyei választási központban kifinomultabb gépekkel számolják meg őket.

Saját párttársai sem értenek vele egyet

Bill Gates, a Maricopa megyei felügyelőtanács republikánus elnöke Kelli Wardot, a republikánus párt állami elnökét és más prominens republikánusokat hibáztatta a késések és a hosszú sorok kialakulásáért, mert azt mondták támogatóiknak, hogy ne használják a gyűjtődobozt.

A csapatunk vállalja a felelősséget. De nem vagyok hajlandó felelősséget vállalni olyan problémákért, amelyeket mások okoztak. És számomra egyértelmű, hogy azok a sorok azért voltak hosszabbak, mert az egyik politikai párt vezetői félretájékoztatást terjesztettek

− mondta Gates hétfőn.

A republikánusok a problémák miatt arra kértek egy bírót, hogy hosszabbítsa meg a szavazóhelyiségek nyitvatartási idejét. A bíró ezt elutasította, mondván, hogy nem mutattak be bizonyítékot arra, hogy bárkit is megfosztottak volna a választójogától.

A demokraták túlnyomórészt levélben szavaztak. A személyes szavazás napján a republikánus szavazók voltak többségben, mivel Lake és más prominens republikánusok azt állították, hogy ez biztonságosabb, amit egyébként a választási szakértők vitatnak.

Csütörtöki videója szerint az őt legyőző Katie Hobbsnak, aki jelenleg Arizona állam választásokért felelős tisztviselője, vissza kellett volna vonulnia a választásban betöltött szerepétől. Az ő szerepe volt az, hogy megszervezze a választási eljárást hoz létre és hitelesítse a felszereléseket. Az ő hivatala nem vesz részt a szavazatszámlálásban, ezt a feladatot az állam 15 megyéje végzi.

(Borítókép: Kari Lake 2022. november 8-án. Fotó: Jon Cherry/Bloomberg via Getty Images)