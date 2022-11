A gyilkosságok még az előző hétvégén történtek, az áldozatok holttestét vasárnap találták meg. A 20 és 21 éves fiatalokat – három nőt és egy férfit, akik mindannyian az Idahói Egyetem hallgatói voltak – saját otthonukban késelték halálra.

A rendőrség nemrég számolt be a halottkémi vizsgálatok eredményéről. Azt mondták, hogy az összes áldozatot többször megszúrták, és volt köztük olyan, aki – a kezén látható szúrt sebek alapján – védekezni is próbált,

de vélhetően álmukban támadhatott rájuk a gyilkos.

A rendőrség azt is pontosította, hogy a négy áldozat közül csak hárman laktak (vélhetően a három nő) azon a helyen, ahol megtalálták a holttesteket. Az egyik nő, valamint a férfi – a térfigyelő kamerás felvételek szerint – hajnali 1 óra 45 perc körül térhettek haza egy egyetemi klubból. A másik két nő nagyjából velük egy időben érhetett haza, miután több órát töltöttek egy idahói bárban.

Nem tudják, ki gyilkolhatta meg őket

Az elkövetőt egyelőre nem sikerült elkapni, sőt jelenleg gyanúsítottja sincs az ügynek, és a gyilkossághoz használt fegyvert sem találták még meg.

Először az áldozatok két, életben maradt lakótársára hárult a gyanú (akik szintén otthon voltak aznap éjjel, de sértetlenül megúszták a történteket), de ők azóta tisztázták magukat a rendőrség előtt. Akárcsak az az illető, akit nem sokkal a gyilkosság előtt láttak a bárból hazatérő két áldozattal.

A rendőrség most azt feltételezi, hogy akár több elkövetője is lehetett a bűncselekménynek, de hogy ki (vagy kik), arra a jelenleg zajló nyomozás deríthet fényt. A gyilkosság helyszínét továbbra is lezárva tartja a rendőrség, folynak a vizsgálatok – írta az NBC News.