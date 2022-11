Két ember halálát okozta a New York-i havazás

A hirtelen érkezett New York-i hózivatarok legalább két ember halálát okozták, megzavarták a közlekedést és jeges réteggel borították be az utakat.

Az Erie-tó és az Ontario-tó felől érkező heves hózivatarok másfél méteres hótorlaszokat okoztak New York-szerte. A hatóságok szerint a két áldozat halálát szívinfarktus okozta, amely a hólapátolás közben kifejtett túlzott erőfeszítés miatt következett be. A két áldozat Erie megyéből származott – írja a Reuters.

A hőmérséklet hirtelen zuhanásával csütörtökön kezdődtek a hóviharok, jóval a hivatalos téli időszak kezdete előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnapig is ki fog tartani a viharos idő, a hőmérséklet pedig 20 fokkal is csökkenhet az eddigihez képest.

Péntek estére közel két méter hó esett az Erie megyében található Orchard Park nevű faluban, a tőle 25 kilométerre található Buffaloban pedig hasonló volt a helyzet. Erie megye egyik vezető tisztségviselője, Mark Poloncarz arról számolt be, hogy a Hamburg városában leesett hó súlya miatt részben összeomlott egy épület, további részleteket azonban nem közölt.

A hófúvást gyakran kísérte mennydörgés és villámlás is. A viharos havazás több elektromos vezetéket is elszakított, emiatt több ezer new yorki lakos maradt áram nélkül, az átjárókon is az autópályákon pedig megállt a forgalom.

A Buffalo-Niagara nemzetközi repülőtérről pénteken induló 80 járat közül öt kivételével mindet eltörölték – közölte Lee Weitz, a szervezet igazgatója. Mark Poloncarz Twitteren közzétett posztjában számolt be a két Erie megyei lakos haláláról.

Erie megyében pénteken munkaszüneti napot rendeltek el, a diákoknak pedig nem kellett bemenni az iskolába.