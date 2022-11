Fellázadtak a világ legnagyobb iPhone-gyárában

A Csengcsouban, tajvani tulajdonban lévő Foxconn üzem a világ legnagyobb iPhone-gyára. Az elmúlt napokban, ahogy Kína-szerte emelkedik a koronavírusos megbetegedések száma, úgy vezetik be helyi szinteken ismét a tavasz óta nem látott szigorú lezárásokat. A gyár vezetése korábban lezárta a mintegy 200 ezer embert foglalkoztató gyárat, és megtiltották a belépést is. Erre azért van szükség, mert a járványügyi intézkedések akár a gyár bezárásához is vezethetnek, ezért inkább nem engedik haza a dolgozókat, csak hogy fenntartsák a termelést.

Azonban a hatalmas komplexumon belül állítólag nem tudták normálisan megoldani az emberek ellátását, ezért sokan már élelemhiányról küldtek üzenetet, illetve a rettenetes higiéniai állapotokra panaszkodtak. A közösségi médiában terjedő videófelvételeken látszik, hogy a munkások kitörnek a gyárkapun.

A felvételeken az is látszik, hogy többeket megvertek, illetve elvittek. A Foxconn-nál egyébként munkaerőhiánnyal küzdenek, legalább tízezer új dolgozó felvételére lenne szükség, hogy tartani tudják a megrendelési időket. A Reuters hírügynökségnek két különböző forrás is megerősítette a zavargásokat a Foxconn-nál.

Megint nő a fertőzöttek száma Kínában

Előző nap az új esetek száma mintegy 26 ezer volt országosan, hasonlóan magas napi fertőzöttségi számról legutóbb áprilisban érkeztek jelentések, amikor például Sanghajt gyakorlatilag két hónapra légmentesen lezárták. Most a 26 ezer eset felét két gigavárosban észlelték. A külön-külön is mintegy 35 milliós Kanton és Csunking van most kitéve leginkább a fertőzés veszélyének.

Pekingben napi 1500 esetet jelentettek, és máris iskolákat zártak be, sűrítik a kötelező tesztelések számát, és korlátozzák a városba be- és kijutást – írja összefoglalójában az Al Jazeera. Csengcsouban és Sanghajban is emelkedett a fertőzöttek száma, viszont Kantonban hétfő óta már ötnapos zárlat van érvényben, annak ellenére hogy egy hasonló szigorítás nyomán a hónap elején soha nem látott tiltakozáshullám tört ki a nagyvárosban. Szecsuán központjában, Csengduban pedig elrendelték a tömeges tesztelést.

Az újabb szigorítások csapást jelentenek az amúgy is gyengélkedő kínai gazdaságra, amely éves szinten mintegy háromszázalékos fejlődést produkálhat idén, évtizedek óta a leggyengébb GDP-adatot. Bár legfelső szinten tervezték a szigorú járványügyi szabályok enyhítését, azonban, úgy tűnik, folytatódik az úgynevezett zéró Covid-politika, amely szigorú zárlatokkal, karanténintézkedésekkel és tömeges tesztelésekkel jár.

(Borítókép: Egy Foxconn-toborzópont a kínai Sencsenben 2013. február 22-én. Fotó: AFP)