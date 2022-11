Kiderült, mikor indulhat újra az Északi Áramlat

Az Északi Áramlaton augusztus 31-én teljesen leállt a szállítás, majd szűk egy hónappal később, szeptember végén egy gázszivárgás is történt, amellyel kapcsolatban jelenleg is zajlanak a szakértői vizsgálatok.

A Reuters szerint most a vezetéket üzemeltető Nord Stream AG újabb adatokat közölt arról, hogy meddig maradhat zárva a vezeték. A vállalat egyelőre úgy számol, hogy

a vezetéket 2023 április 1-jén indíthatják újra.

Persze az, hogy a vezeték tényleg újraindulhat-e jövő tavasszal, az oroszokon is múlik. Egyelőre azonban úgy fest, hogy az orosz vállalat sem zárkózik el a vezeték újraindításától, ugyanis – a Kommerszant című orosz lap értesülése szerint – a portovajai és szlavjanszkajai kompresszorállomáson továbbra is készenlétben állnak azok a felszerelések, amelyek az Északi Áramlat 1 ellátásához szükségesek (erről szintén a Reuters számolt be a minap).

Ami a vezetéket ért szabotázst illeti, az már biztosnak tűnik, hogy az Északi Áramlatot felrobbantották, ugyanis a helyszínen megtalálták a robbanószer maradványait.

