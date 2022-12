Jane Fonda őszintén és nyíltan beszélt betegségéről

Jane Fonda, a kétszeres Oscar-díjas színésznő, a szintén Oscar-díjas Henry Fonda lánya, és a CNN-alapító Ted Turner volt felesége meglepő nyíltsággal és őszinteséggel beszélt frissen diagnosztizált betegségéről.

A színésznő először saját Instagram-oldalán jelentette be többmilliós követőtábora számára, hogy nemrégiben rosszindulatú daganattal diagnosztizálták. Konkrétan Non-Hodgkin limfómáról van szó, ami a nyirokrendszert érintő betegség. Számunkra többek között akár onnan is ismerős lehet, hogy a néhai magyar miniszterelnök Antall József is ebben szenvedett és ez okozta idő előtti halálát is 61 éves korában.

Jane Fonda arról is beszámolt, hogy már elkezdte a kemoterápiás kezeléseket, amelyeket jelenleg jól tolerál, és előreláthatóan 6 hónapon át folytatnak majd. Azt kifejezetten hangsúlyozta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy folytatni tudja közéleti tevékenységét, különös tekintettel a klímaváltozás elleni küzdelemre. Ennek ellenére a színésznő arról is beszélt, hogy mivel nemsokára betölti a 85. életévét, tisztában van azzal, hogy még sikeres kemoterápia esetén sincs már neki sok hátra, de felkészültnek érzi magát a halálra.

Instagram-oldalán a színésznő szerencsésnek vallotta magát, miután elmondása szerint kitűnő egészségbiztosítása van, ezért a legjobb orvosokhoz és gyógyszerekhez is hozzáfér, amely sok rákkal küzdő honfitársa esetében nem így van. A színésznő azzal is tisztában van, hogy nagyon gyakoriak a rosszindulatú daganatok, szinte minden családban előfordul legalább egy eset. Fonda szerint ezt nagyrészt a fosszilisenergia-források és a növényvédő szerek túlzott használata okozza. Elmondása szerint betegségét egy leckének tekinti, amelytől már eddig is sok újat tanult. Rájött például az emberi közösségek fontosságára, és annak jelentőségére, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül.

Betegségéről a kamerák előtt is nyilatkozott, és egyáltalán nem tűnt sem elkeseredettnek, sem pedig különösebben elesettnek. Ebben nyilván az is közrejátszik, hogy köztudottan rendkívül egészséges életmódot folytat, sokan kifejezetten aerobikvideói alapján ismerték meg.

Testedzéssel foglalkozó videókat 1982 óta jelentet meg a színésznő, melyek közül az első, a „Jane Fonda's Workout” a huszadik század legnagyobb példányszámban eladott VHS-videójává vált. Jane Fonda színésznőként is aktív maradt egészen a legutóbbi időkig, Grace és Frankie című Netflix komédiasorozatban például 2015 óta játszott. Nemcsak színészként aktív, hanem a közéletben is – már a vietnámi háború óta. A színésznő annak idején tiltakozó akciókat vezetett az iraki háború ellen is, és önmagát feministaként és klímaaktivistaként jellemzi.

A színésznő betegsége, vagyis a Non-Hodgkin limfóma egy többféle, nyirokrendszert érintő daganatot leíró gyűjtőnév. Az Egyesült Államokban ez az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat, a daganatos halálozások között pedig a hatodik leggyakoribb. Ez évente 71 ezer új diagnózist jelent Amerikában, ahol a betegség egyre gyakoribb, előfordulásának aránya jelenleg kétszer akkora, mint a 70-es években volt.

A betegség néhány altípusának kezelése sokat fejlődött, sok páciens a diagnózist követően hosszú évek múltán is életben van. Ennek ellenére azonban gyakoriak a betegséggel kapcsolatos szövődmények, amelyek a keringési és hormonrendszert is érinthetik, de akár másodlagos rosszindulatú daganat is kialakulhat a Non-Hodgkin limfóma talaján.

(Borítókép: Todd Owyoung / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images Hungary)